Pannenhilfe von Dubais Scheich Mohammad

Der Scheich von Dubai, Mohammad bin Rashid Al Maktum, als Pannenhelfer: Hanna Karen Arroyo und zwei Freunde waren mit ihrem Wagen ausserhalb von Dubai im Sand steckengeblieben. Glücklicherweise kam Scheich Mohammad angebraust – mit seinem wegen seines «Dubai 1»-Kennzeichens in der ganzen Region bekannten Mercedes.

Fotos, die Arroyo auf Twitter stellte, zeigen, wie die Entourage des Scheichs ein Abschleppseil am Wagen des Machthabers befestigt und den Wagen der Ausländer befreit. «Speziellen Dank an Scheich Mohammad, der uns half, uns aus dem Sand zu befreien, und uns ein Erfrischungsgetränk reichte», twitterte eine dankbare Arroyo.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Herrscher von Dubai unerwartet in der Wüste auftaucht und in Not Geratenen hilft (siehe Bildstrecke).

Die emiratischen Medien liessen sich das neuste Beispiel der königlichen Hilfsbereitschaft nicht entgehen. Die Reaktionen in den sozialen Medien fielen mehrheitlich positiv aus. Die Welt, hiess es etwa, brauche mehr zupackende Machthaber wie Scheich Mohammed. Einige User vermuteten einen PR-Stunt hinter der royalen Hilfsbereitschaft.



