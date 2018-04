Polizei schiesst 10-mal auf Unbewaffneten

New Yorker Polizisten haben am Mittwochnachmittag einen unbewaffneten Afroamerikaner erschossen – sie hielten das silberne Rohr in seiner Hand für eine Waffe.

Zuvor hatten sie drei Notrufe erhalten, dass ein Mann im Stadtteil Brooklyn gezielt auf Menschen schiesse: «Alle drei Anrufer sagten, er halte ein Gegenstand in der Hand, der wie eine Waffe aussehe», so Polizeichef Terence Monahan.

Keine Waffe am Tatort

Als die Beamten eintrafen, habe der Mann eine «zweihändige Schusshaltung» eingenommen und auf vier Polizisten gezielt – diese hätten dann zehn Schüsse abgefeuert. Der Verletzte wurde ins Kings County Spital gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag. Am Unfallort wurde aber keine Waffe gefunden, nur ein Metallrohr.

Auch die Aussage einer Augenzeugin belastet die Beamten schwer: Die Angestellte eines nahe liegenden Kosmetiksalon behauptet, die Polizei habe sogar weitergeschossen, als der Mann bereits am Boden lag.

Kein Einzelfall

Jaccpot Hinds, ein weiterer Augenzeuge, erzählte der «New York Times», man habe den Mann in der Nachbarschaft gut gekannt. Ausserdem will er gesehen haben, wie ein Polizist den Verletzten noch wiederbeleben wollte, bevor die Rettungssanitäter ihn ins Spital fuhren.

Vor nicht ganz zwei Wochen war es in Sacramento im Bundesstaat Kalifornien zu einem ähnlichen tragischen Vorfall gekommen: Die Polizei erschoss den 22-jährigen unbewaffneten Stephon Clark.

Der Afroamerikaner befand sich während des Polizeieinsatzes im Garten seiner Grossmutter und hatte ein Handy in der Hand. Die Beamten hielten es jedoch für eine Waffe und eröffneten das Feuer – sie trafen ihn tödlich.

Polizistengewalt führt zu Protesten

Sacramento und New York sind keine Einzelfälle: In den USA kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Gewalt von weissen Polizisten gegen Afroamerikaner, was in der Bevölkerung zu wütenden und gewalttätigen Protesten führte.

Nicht ohne Grund: Laut der «Washington Post» waren im Jahr 2015 22 Prozent der Erschossenen männliche Afroamerikaner – deren Anteil beträgt jedoch nur 6 Prozent an der Gesamtbevölkerung der USA.

(mon)