Polizei kehrt schlechte News unter den Teppich

Während der Fussball-Weltmeisterschaft ist in Russland alles eitel Sonnenschein. So zumindest erscheint es russischen Lokaljournalisten, die versuchen, während der WM über kriminelle Vorfälle in ihrem Land zu berichten. Das Problem: Es gibt kaum Informationen über Verbrechen.

Laut «Spiegel online» hat etwa der Journalistenverband der Teilrepublik Karelien im Nordwesten Russlands in einer Erklärung mitgeteilt, die Behörden würden während der WM Informationen über Straftaten in der Region unter Verschluss halten.

Keine Meldungen bis zum 25. Juli

So haben die Reporter Kenntnis vom Mord an einem Taxifahrer, von tödlichen Verkehrsunfällen und von einer Massenschlägerei. Allerdings sei es ihnen nicht gelungen, irgendwelche Details zu diesen Vorfällen in Erfahrung zu bringen. Damit verletzten die Behörden ihre Informationspflicht, beklagen die Journalisten.

In anderen Teilen Russlands glauben viele Medien ebenfalls, dass die Polizei Meldungen über Verbrechen und Unfälle zurückhält. Mitarbeiter des Innenministeriums, die anonym bleiben wollen, haben gegenüber russischen Medien bestätigt, dass die Regierung Anweisung gegeben habe, Polizeimeldungen bis zum 25. Juli zurückzuhalten.

Good News werden vermeldet

Das alternative News-Portal «MediaZona», das von den Pussy-Riot-Mitgliedern Maria Aljoschina und Nadeschda Tolokonnikowa gegründet wurde, hat sich vor der WM zudem die Mühe gemacht, Meldungen des Innenministeriums nach den Begriffen «gesucht», «verhaftet» und «aufgeklärt» zu durchforsten. Ergebnis: Für die erste Juniwoche lieferte die Anfrage 1438 Ergebnisse, in der Woche darauf – kurz vor WM-Beginn – kamen die Journalisten nur noch auf 71 Treffer.

Bei der Moskauer Polizei, so «Spiegel online», stammen die letzten Meldungen über Diebstahl, Drogenhandel und ähnliche Delikte vom 5. Juni. Viel lieber würde Positives vermeldet, etwa wie Polizisten einer WM-Touristin aus Deutschland das im Taxi vergessene Handy zurückgebracht hätten.

(mlr)