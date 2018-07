Polizist wegen Verdachts auf Vergiftung im Spital

Ein britischer Polizist wird wegen einer möglichen Vergiftung mit dem militärischen Kampfstoff Nowitschok getestet. Dies teilte ein Krankenhaus in Salisbury im Südwesten Englands am Samstagabend mit. Der Fall stehe im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu dem Paar, das am Samstag vor einer Woche aus noch ungeklärten Gründen dem Nervengas Nowitschok ausgesetzt war.

Die 44-jährige Dawn Sturgess und ihr ein Jahr älterer Freund Charlie Rowley aus der Kleinstadt Amesbury nahe Salisbury waren vor einer Woche in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittler vermuteten zunächst, dass die beiden verunreinigte Drogen konsumiert hätten. Labortests ergaben schliesslich, dass beide durch Nowitschok vergiftet wurden.

Auf der Suche nach kontaminiertem Gegenstand

Mit dem Nervengift waren im März der russische Ex-Geheimagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia in Salisbury vergiftet worden. Die Ermittler gehen der Annahme nach, dass das jetzt vergiftete britische Paar mit Nowitschok-Resten in Kontakt kam, die beim Mordanschlag auf Skripal und seine Tochter übrig geblieben sein könnten. Nicht ausgeschlossen wird, dass noch andere Menschen mit dem Gift in Kontakt kommen könnten, solange der kontaminierte Gegenstand nicht gefunden ist.

Skripal und seine Tochter waren am 4. März bewusstlos in Salisbury gefunden worden und lagen danach wochenlang im Krankenhaus. Die britische Regierung macht Russland für den Giftanschlag verantwortlich. Moskau weist die Vorwürfe vehement zurück. Der Fall führte zu einem tiefen Zerwürfnis zwischen Russland und Grossbritannien. Der neuerliche Nowitschok-Fall verschärfte die Spannungen nun.

