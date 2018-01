Pop-up-Buch bringt «Fire and Fury» auf den Punkt

Es ist nur eine Bastelei. Aber zugegebenermassen eine ziemlich lustige: Der Künstler HappyToast hat auf Twitter seine Version des kürzlich erschienenen Bestsellers «Fire and Fury» präsentiert. Der Brite, der seine Identität auf seiner Website nicht preisgibt, fasst die wichtigsten Dinge im Leben des Präsidenten in einer Art Pop-up-Buch für leseunwillige Leute zusammen.

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass das Buch nicht wirklich existiert, sondern lediglich eine Animations-Spielerei ist.



Right, switching off for the night, cheers for a splendid day, thanks to the lovely folk (you know who you are) and don't feed Donald's hair after midnight pic.twitter.com/dWPhmUrnD6