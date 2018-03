Puigdemont in Deutschland festgenommen

Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont ist am Sonntag in Deutschland festgenommen worden. Beamte der Autobahnpolizei Schleswig-Holstein hätten Puigdemont am Vormittag festgenommen, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts in Kiel der Nachrichtenagentur AFP.

Nach Angaben seiner Partei wurde er bei der Einreise aus Dänemark an der Grenze gestoppt. Die Agenten hielten Puigdemont kurz vor Mittag auf, als er gerade die deutsche Grenze von Dänemark auf einer Strasse in Richtung Hamburg überquert hatte, von wo er nach Belgien zurückkehren wollte.

La ruta que ha tratado Puigdemont de Helsinki a Bruselas y no ha podido ser. pic.twitter.com/L4shHz2ZUK– Carlos Carnicero Urabayen (@CC_Urabayen) 25. März 2018

Der ehemalige katalanische Regionalpräsident und Unabhängigkeitsbefürworter, der im Exil in Belgien lebt, wird in Spanien wegen «Rebellion» und «Aufwiegelung» gesucht. Am Freitag hatte ein Gericht in Madrid den im Dezember ausgesetzten europäischen Haftbefehl gegen ihn reaktiviert.

Das katalonische Parlament in Barcelona unterbrach am Samstag die Debatte über die Wahl eines neuen Regionalpräsidenten, nachdem der Kandidat Jordi Turull zusammen mit vier weiteren führenden Unabhängigkeitsbefürwortern am Freitag festgenommen worden war.