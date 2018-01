Puigdemont soll wieder Katalonien regieren

Der katalanische Parlamentspräsident hat den früheren Regionalpräsidenten Carles Puigdemont als Kandidaten für die Bildung einer Regierung vorgeschlagen. Spanien ermittelt gegen Puigdemont wegen einer einseitigen Unabhängigkeitserklärung des katalanischen Parlaments vom 27. Oktober; der Politiker hat sich jedoch nach Belgien abgesetzt und den Ermittlungen damit vorerst entzogen.

Parlamentspräsident Roger Torrent sagte am Montag, der 55-Jährige sei der einzige Kandidat mit ausreichend Rückendeckung für den Versuch einer Regierungsbildung. Er habe Ministerpräsident Mariano Rajoy in einem Schreiben um ein Treffen gebeten, um die «abnormale Lage» in Katalonien zu erörtern.

Riskante Reise nach Dänemark

Am Montag reiste Puigdemont in die dänische Hauptstadt. Puigdemont, der in Belgien im Exil lebt, landete am Montag gegen 08.30 Uhr in Kopenhagen, wie der dänische Fernsehsender TV2 berichtete. Der frühere Regionalpräsident will am Nachmittag an der Universität Kopenhagen an einer Podiumsdiskussion teilnehmen.

Die spanische Staatsanwaltschaft beantragte daraufhin beim Obersten Gerichtshof in Madrid einen neuen europäischen Haftbefehl, um Puigdemont in Kopenhagen festnehmen zu lassen. Am frühen Nachmittag teilte der Oberste Gerichtshof jedoch mit, er gebe dem Antrag nicht statt.

«Rebellion, Aufruhr und Unterschlagung öffentlicher Mittel»

Die spanische Zentralregierung hatte Katalonien im vergangenen Oktober unter Zwangsverwaltung gestellt und die von Puigdemont geführte Regionalregierung ihres Amtes enthoben. Zuvor hatte das Parlament in Barcelona nach einem von Madrid verbotenen Unabhängigkeitsreferendum Kataloniens Loslösung von Spanien erklärt. Die von der Zentralregierung angeordnete Parlamentswahl am 21. Dezember hatten die Verfechter einer Unabhängigkeit Kataloniens gewonnen.

Puigdemont und vier seiner Minister waren nach ihrer Absetzung ins belgische Exil geflohen, um einer Festnahme zu entgegen. Sie werden in Spanien wegen «Rebellion, Aufruhr und Unterschlagung öffentlicher Mittel» mit Haftbefehl gesucht. Rebellion kann in Spanien mit bis zu 30 Jahren Gefängnis bestraft werden, Aufruhr mit bis zu 15 Jahren.

(sda/afp)