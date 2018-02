Ringier-Journalist und Verlobte ermordet

In der Slowakei sind ein investigativer Journalist und seine Verlobte in ihrem Privathaus erschossen worden. Das Innenministerium in Bratislava bestätigte den Doppelmord am Montag. Die Leiche des 27-jährigen Ján Kuciak wurde laut Polizei neben derjenigen seiner Freundin Martina Kusnirova in ihrem Haus in Velka Maca gefunden. Kuciak starb demnach durch eine Kugel in die Brust, seine Partnerin durch einen Kopfschuss.

Kuciak hatte im Internetportal Aktuality.sk regelmässig über Fälle von mutmasslichem Steuerbetrug berichtet. In seinem Visier hatte er dabei vor allem prominente Unternehmer, die nach seinen Recherchen Geschäftsverbindungen zu den regierenden Sozialdemokraten sowie zu Kreisen der organisierten Kriminalität unterhalten haben sollen.

Einer dieser Unternehmer hatte Kuciak zuletzt öffentlich wegen dessen Aufdeckungsberichten gedroht. In der Drohung ging es allerdings nicht um Gewaltanwendung. Der Unternehmer wollte über Kuciak und seine Familie ähnliche «Schmutzberichte sammeln», wie dieser über ihn, hatte der Unternehmer gegenüber Medien erklärt.

Ringier Axel Springer «entsetzt»

Das Newsportal Aktuality.sk gehört zu Ringier Axel Springer Slowakei. «Wir sind entsetzt und fassungslos über die Nachricht, dass Ján Kuciak und seine Lebensgefährtin offenbar Opfer eines grausamen Attentats geworden sind», schrieb die Ringier AG in Zürich in einem Communiqué vom Montag. Kuciak arbeitete gemäss «Blick» seit 2015 für das Newsportal.

Auch wenn die Hintergründe noch nicht vollständig aufgeklärt seien, liege der Verdacht nahe, «dass das Verbrechen im Zusammenhang mit einer laufenden Recherche unseres Kollegen steht». Auch Polizeichef Tibor Gaspar vermutete einen Zusammenhang der Tat mit Kuciaks Berichterstattung.

Letztes Lebenszeichen am Donnerstag

Sollte das Attentat ein Versuch sein, einen unabhängigen Verlag wie Ringier Axel Springer Slovakia davon abzuhalten, Missstände aufzudecken, «werden wir dies zum Anlass nehmen, unseren journalistischen Auftrag noch gewissenhafter und konsequenter auszuüben». Man trauere «mit den Familien, den Freunden und den Kollegen, und wir werden alles tun, um die Ermittlungsbehörden dabei zu unterstützen, den oder die Täter zu stellen», so Ringier weiter.

Laut «Bild» hatte die Schwiegermutter des Opfers zuletzt am Donnerstag Kontakt mit dem Paar. Daher gehe die Polizei davon aus, dass der Mord zwischen Donnerstag und Sonntag geschah.

Politiker sind entsetzt

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico sprach von einem «beispiellosen Angriff auf Pressefreiheit und Demokratie in der Slowakei», sollte Kuciak tatsächlich wegen seiner journalistischen Arbeit ermordet worden sein.

Der Präsident des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani, schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, die EU «könne nicht dulden, dass ein Journalist getötet werde, weil er seinen Job mache». Tajani rief die slowakischen Behörden auf, «gründliche Ermittlungen – bei Bedarf mit internationaler Unterstützung – einzuleiten».

Fall erinnert an tote Malteser Journalistin

Der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mihr, erklärte, «zum zweiten Mal innerhalb von fünf Monaten» sei in einem Land der Europäischen Union ein Journalist ermordet worden. Die slowakischen Behörden müssten «jetzt schnell aufklären, wie es zu dieser schockierenden Tat kommen konnte, obwohl Ján Kuciak schon vor Monaten bedroht wurde».

Am 16. Oktober war in Malta die bekannte Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia bei einem Bombenanschlag getötet worden. Drei Männer stehen wegen der Tat derzeit unter Mordanklage vor Gericht. Wer die Hintermänner sind, ist unklar.

