Hier stimmt ein Russe ein-, zwei-, dreimal ab

Oppositionsnahe russische Wahlbeobachter meldeten rund 3000 Verstösse bei der russischen Präsidentenwahl am Sonntag, darunter mehrfach abgegebene Stimmen und die Behinderung von Wahlbeobachtern. Videokameras zeichneten auf, wie Wahlhelfer bündelweise Stimmzettel in die Urnen stopften.

Wahlleiterin Ella Pamfilowa sprach von einer insgesamt transparenten Wahl. Sie annullierte aber die Ergebnisse in fünf der 97'000 Wahllokale. Der russische Präsident Wladimir Putin nimmt einen Wahlsieg mit dem besten Ergebnis seiner Karriere für sich in Anspruch. Die Wahlleitung sprach ihm am Montag nach einem Auszählungsmarathon 76,67 Prozent der Stimmen als vorläufiges Endergebnis zu. «Die vorläufige Wahlbeteiligung betrug 67,47 Prozent oder 73,36 Millionen Menschen», sagte Pamfilowa.

OSZE-Einschätzung am Nachmittag



Der 65-jährige Putin geht damit in eine vierte Amtszeit im Kreml, die laut Verfassung bis 2024 dauert. Sein Sieg war erwartet worden und hatte sich gleich mit den ersten Zahlen nach der Schliessung der Wahllokale am Sonntag bestätigt. Der gesamte Staatsapparat hatte ihn unterstützt.

Putins offizielle Amtseinführung ist für Mai angesetzt. Im Anschluss werde es Veränderungen in der Regierung geben, kündigte er an. Details nannte er keine. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) will am Montagnachmittag eine erste Einschätzung zum Wahlverlauf geben. Die OSZE hatte rund 600 Beobachter im Einsatz.



(sda/afp)