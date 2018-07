Putin meldet 25 Millionen Cyberattacken

Russland ist nach Regierungsangaben während der einmonatigen Fussball-Weltmeisterschaft das Ziel von knapp 25 Millionen Cyberattacken gewesen. Ziel der Angriffe waren die Informationsstrukturen des Landes, die in Verbindung mit der WM standen, teilte der Kreml am Montag mit.

Über die Herkunft der Angriffe, die durchweg abgewehrt worden seien, machte der Kreml zunächst keine Angaben. Staatschef Wladimir Putin hatte demnach die russischen Sicherheitsdienste bereits am Sonntag informiert.

Der Kreml veröffentlichte die Äusserung Putins bei den Sicherheitsdiensten am Montag. Um welche Art von Angriffen es sich handelte, blieb ebenfalls offen. Putin bezeichnete die mutmassliche Abwehr der Angriffe als «Erfolg», für den «alle unsere Kräfte» verwendet worden seien. Zum Vergleich: Während der Olympischen Spiele 2008 in Peking wurden in China pro Tag etwa 12 Millionen Hackerangriffe registriert, gesamthaft etwa 190 Millionen.

Die WM war am Sonntag mit dem Finale zwischen Frankreich und Kroatien in Moskau zu Ende gegangen.

Das WM-ABC

(kaf/afp)