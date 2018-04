Russland warnt USA vor Militäreinsatz

Nach Berichten über einen Chemiewaffenangriff auf die syrische Rebellenhochburg Duma hat Russland die USA davor gewarnt, diese als «Vorwand für einen Militäreinsatz» in Syrien zu nutzen. Eine Militärintervention «unter erfundenen Vorwänden» in einem Land, wo sich «auf Bitten der legitimen syrischen Regierung russische Soldaten aufhalten», wäre «inakzeptabel und könnte schwerste Konsequenzen haben», erklärte das russische Aussenministerium am Sonntag.

Nach Angaben syrischer Rettungskräfte waren bei einem Angriff mit giftigem Chlorgas am Samstagabend fast 50 Menschen getötet und hunderte weitere verletzt worden. US-Präsident Donald Trump verurteilte den «sinnlosen Chemieangriff» und warnte, die Verantwortlichen müssten einen «hohen Preis» dafür bezahlen. Dem Iran und Russland wies er eine Mitverantwortung zu, da sie den syrischen Machthaber Baschar al-Assad unterstützten. Der Iran wies die Berichte über den Chemiewaffenangriff als «Verschwörung» gegen den mit Teheran verbündeten syrischen Machthaber Assad zurück. Derartige Vorwürfe «der Amerikaner und einiger westlicher Länder» stellten eine Verschwörung gegen die syrische Regierung und das syrische Volk dar und sollten offenbar als Vorwand für einen Militäreinsatz dienen, erklärte das Aussenministerium in Teheran am Sonntag.

Der iranische Aussenamtssprecher Bahram Ghassemi erklärte, es wäre unlogisch, wenn die syrische Armee Chemiewaffen einsetzen würde, obwohl sie bereits «die Oberhand über die Terroristen» in der einstigen Rebellenhochburg Ost-Ghuta habe.

Die syrische Regierung hatte die Vorwürfe bereits am Samstagabend zurückgewiesen und erklärte, angesichts ihrer militärischen Erfolge in der einstigen Rebellenregion Ost-Ghuta habe sie den Einsatz «irgendwelcher chemischer Substanzen» gar nicht nötig.

Die Türkei hat die syrische Regierung für den mutmasslichen Giftgasangriff in Ost-Ghuta verantwortlich gemacht und die internationale Gemeinschaft zum Handeln aufgefordert. «Wir hoffen, dass der Chemieangriff der syrischen Führung dieses Mal nicht unbeantwortet bleibt», teilte Regierungssprecher Bekir Bozdag auf Twitter mit.

Die syrische Führung sei vor allem für das «Menschlichkeitsverbrechen» verantwortlich, Schuld hätte aber auch diejenigen, die «diese Gräueltat nicht verhindert haben», schrieb Bozdag weiter. Der Sprecher von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, hatte zuvor gesagt, dass alle Angriffe gegen unschuldige Menschen ein Verstoss gegen internationales Recht seien. «In diesem Zusammenhang muss das syrische Regime für solche Angriffe, die es in vielen Teilen des Landes zu unterschiedlichen Zeiten durchgeführt hat, zur Rechenschaft gezogen werden». Um zukünftig «Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Syrien» zu verhindern, müssten die internationale Gemeinschaft und insbesondere Länder mit Einfluss auf das syrische Regime handeln, teilte Kalin mit.

