In Saudi-Arabien eröffnet das erste Kino

In Saudiarabiens Hauptstadt Riad soll am 18. April das erste Kino eröffnet werden – 35 Jahre lang waren diese verboten. Betrieben wird es von der US-Kinokette AMC und soll laut Ankündigung «das Schönste der Welt» werden: Der Haupt-Kinosaal wird mit 500 Ledersesseln und Marmorböden ausgestattet sein, so das saudische Regierungszentrums für Internationale

Kommunikation.

Den Film «Black Panther» wolle man an der Eröffnung zeigen. Bis zum Sommer sollen dann noch drei weitere Säle hinzukommen. Die Kosten trägt die Kinokette aber nicht allein: Sie wird von Saudi-Arabiens Public Investment Fund unterstützt.

Man möchte das Königreich modernisieren

Bis 2030 sollen über 350 Kinos mit mehr als 2500 Leinwänden entstehen und Einnahmen von knapp einer Milliarde Dollar pro Jahr erzielen. Das Projekt ist Teil der «Vision 2030» und fördert einen umfassenden Wirtschaftsumbau in Saudiarabien.

Man möchte nicht nur das Königreich unabhängiger von den Einnahmen aus den staatlichen Ölvorkommen machen, sondern das ganze Land modernisieren. Denn mehr als die Hälfte der saudiarabischen Bevölkerung ist jünger als 25 Jahre.

Keine Trennung nach Geschlecht

Kronprinz Mohammed bin Salman liege die Modernisierung besonders am Herzen. Bereits Ende September 2017 hat er das Fahrverbot für Frauen abgeschafft und vor kurzem mitgeteilt, dass er die Verhüllung von Kopf und Gesicht sowie lange schwarze Roben nicht mehr vorschreiben möchte.

Auch durften Frauen dieses Jahr erstmals ein Fussballspiel im Stadion besuchen, jedoch immer noch streng getrennt von den Männern. In den neuen Kinos soll es diese in Saudi-Arabien übliche Geschlechtertrennung nicht geben.

Strenge und traditionelle Regeln

Saudi-Arabien ist stark vom Wahhabismus geprägt: Einer strengen und traditionellen Lesart des Islam. Zwar sind die wahhabitischen Kleriker und Sittenwächter der Religionspolizei nicht mehr so mächtig, aber sie haben immer noch einen gewissen Einfluss und diesen werden sie auch in der nächsten Zeit nicht freiwillig aufgeben.

