15'000 Saudi-Studenten sollen Kanada verlassen

Wegen der diplomatischen Krise zwischen Saudiarabien und Kanada will Riad Studienprogramme zwischen beiden Ländern abbrechen. Das betrifft laut «The Globe and Mail» 15'000 Studenten aus Saudiarabien. Sie und ihre Familien sollen Kanada verlassen und das Studium etwa in Grossbritannnien oder den USA fortführen.

«Wir haben schon mit der Koordination mit den dortigen Programmen angefangen», sagte ein Vertreter des Bildungsministeriums gemäss Spiegel.de. Andere Studenten könnten nach Irland, Australien, Neuseeland, Japan und Singapur versetzt werden.

«Die Studenten sind fassungslos»

Die kanadische Aussenministerin nannte die Ankündigung eine «Schande», den Studenten sollte die Chance auf ein Studium in Kanada nicht verwehrt werden. «Die Studenten sind fassungslos», sagt Karim Atassi vom «Arab Student Network» der McGill’s Universität der «Montreal Gazette». «Viele sind fassungslos, dass das so schnell eskalieren konnte.»

Die Bildungs- und Austauschprogramme sollten die akademische Zusammenarbeit beider Länder stärken und fördern, so Atassi – «doch jetzt befürchten viele Studierende, dass eine Versetzung in ein anderes Land sie in ihrer Ausbildung zurückwirft.»

Nach Kritik Flüge gestoppt, Botschafter ausgewiesen

Am Montagabend hatte die staatliche saudiarabische Fluglinie Saudia Airlines ankündigt, alle Flüge von und nach Toronto zu stoppen. Zuvor hatte Riad erklärt, den kanadischen Botschafter auszuweisen, seinen eigenen Botschafter aus Kanada zurückzurufen sowie die Geschäftsbeziehungen und akademischen Programme zwischen beiden Ländern einzufrieren.

Hintergrund des Streites ist Kritik aus Kanada an einer neuen Welle von Festnahmen von Frauen- und Menschenrechtsaktivisten in Saudiarabien. Riad sprach von «Einmischung in innere Angelegenheiten».

Für Empörung sorgte am Montag überdies eine Fotomontage auf einem regierungsfreundlichen saudiarabischen Twitter-Konto: Darauf war ein Flugzeug zu sehen, das auf die Skyline Torontos zusteuerte und damit offenbar an die Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA anspielte.

Diese Fotomontage sorgt für weiteren Ärger in Saudiarabien und Kanada. Es gebe ein arabisches Sprichwort: «Wer sich in etwas einmischt, das ihn nichts angeht, der findet etwas, das ihm nicht gefällt.»

Später erfolgte eine Entschuldigung des Accounts, der Tweet wurde gelöscht. Danach wurde das Bild erneut gepostet, allerdings ohne das Flugzeug. Das saudiarabische Medienministerium erklärte, den Vorfall zu untersuchen.

The post was deleted as it should have been. the account associated with the post clarified and later apologized.

«Frauenrechte sind Menschenrechte»

Kanada hatte zuvor Kritik an einer neuen Festnahmewelle in Saudiarabien geäussert. Im Kurzbotschaftendienst Twitter forderte das kanadische Aussenministerium deren sofortige Freilassung.

Canada is gravely concerned about additional arrests of civil society and women's rights activists in #SaudiArabia, including Samar Badawi. We urge the Saudi authorities to immediately release them and all other peaceful #humanrights activists.

Die kanadische Aussenministerin Chrystia Freeland bekräftigte am Montag, Kanada werde auch künftig für die Menschenrechte weltweit eintreten. «Kanada wird immer für Menschenrechte eintreten, in Kanada und in aller Welt, und Frauenrechte sind Menschenrechte», sagte Freeland bei einer Veranstaltung in Vancouver.

