Schüsse in New Orleans – Mindestens drei Tote

In der Metropole New Orleans im Süden der USA sind am Samstagabend (Ortszeit) unter noch ungeklärten Umständen mindestens drei Menschen erschossen worden. Weitere sieben Menschen wurden bei dem Zwischenfall vor einem Restaurant verletzt, berichteten örtliche Medien.

Die Polizei riegelte das Gebiet weiträumig ab. Einem Bericht von «CNN» zufolge, ereignete sich der Vorfall an der Claiborne Avenue, etwa fünf Kilometer vom berühmten French Quarter entfernt.

Update folgt...

(kat/sda)