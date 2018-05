8 Tote bei Schiesserei an Schule in Texas

Bei der Schiesserei in einer High School im US-Bundesstaat Texas sind am Freitag mehrere Menschen getötet worden. Laut einem Augenzeugenbericht marschierte ein bewaffneter Angreifer in die Santa Fe High School in einem Vorort von Houston und eröffnete das Feuer.

Schütze an Highschool in Santa Fe

Laut der Website der Schule hat die Polizei Sprengstoff auf dem Schulgelände und rund um das Schulareal gefunden.



US-Präsident Donald Trump äusserte sich beim Kurzmitteilungsdienst Twitter besorgt: Nach ersten Berichten sehe es «nicht gut aus».



School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2018

My heart goes out to Santa Fe and all of Texas today. — Melania Trump (@FLOTUS) May 18, 2018

Auch Melania Trump äusserte auf Twitter ihr Beileid an Angehörige der Opfer:

Nach US-Medienberichten handelt es sich um mindestens acht Todesopfer.

KPRC: At least 8 people killed in Santa Fe High School shooting, according to source close to investigation — Jesse Rodriguez (@JesseRodriguez) May 18, 2018

Augenzeugen berichteten gegenüber dem Nachrichtensender CNN, dass ein Schütze am frühen Morgen, zwischen 7.30 und 7.45 Uhr Ortszeit, in ein Schulzimmer eindrang, in dem gerade Kunst unterrichtet wurde. Der Schütze habe eine Schrotflinte bei sich gehabt und auf Schüler geschossen, sagten die Zeugen.

Dabei soll es sich um einen Schüler der Santa Fe High School handeln. Er befindet sich in Polizeigewahrsam. Wie die Polizei auf Twitter schreibt, soll ein zweiter mutmasslicher Täter - ebenfalls ein Schüler - festgenommen worden sein.

One is in custody, a second one detained. An injured police officer is being treated, the extent of his injuries are unknown. — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) May 18, 2018

Schütze festgenommen

Eine junge Frau sei durch ein Schuss am Bein verletzt worden, berichtet der lokale Sender KTRK. Weitere angeschossene Schüler und ein verletzter Polizist seien inzwischen in ein Spital nach Galveston gebracht worden. Der Beamte sei in den Oberarm geschossen worden. Er wird gerade operiert.

Ein Schüler habe den Feueralarm aktiviert, als er den bewaffneten jungen Mann gesehen habe, so KTRK. Das gesamte Schulgebäude wurde daraufhin evakuiert. Die Schüler wurden zum Sportplatz gebracht, wo sämtliche Rucksäcke von der Polizei kontrolliert wurden. Andere Schüler seien in Panik geflohen.

(bee/kle)