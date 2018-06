Tote bei Schiesserei in Zeitungsredaktion

Bei einer Schiesserei in einer Zeitungsredaktion im US-Bundesstaat Maryland sind am Donnerstag laut Medienberichten mehrere Menschen getötet worden. Es gebe zudem mehrere Verletzte, berichteten US-Medien.

Die Behörde für Schusswaffenkontrolle (ATF) teilte im Kurzbotschaftendienst Twitter mit, sie sei wegen einer Schiesserei bei der «Capital Gazette» in Annapolis, der Hauptstadt von Maryland, im Einsatz.

BREAKING: ATF Baltimore is responding to a shooting incident at the Capital Gazette in Annapolis, Md. pic.twitter.com/GQ1bMAejzQ

Der Bezirkssheriff Ron Bateman sagte dem Sender Fox News, ein Verdächtiger sei in Gewahrsam genommen worden. Spezialkräfte suchten nach möglichen Sprengsätzen. Annapolis, die Hauptstadt von Maryland, liegt unweit der US-Hauptstadt Washington.

Ein Reporter der «Capital Gazette» versteckte sich während der Schiesserei offenbar unter einem Tisch. «Es gibt nichts schlimmeres als zu hören, wie mehrere Leute erschossen werden, während du unter dem Tisch liegst und dann lädt der Schütze nach», beschreibt Phil Davis die Szene auf Twitter.

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload