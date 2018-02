«Trudeau ist ein Besserwisser»

Geschlechtergerechtigkeit hat sich der kanadische Premier ganz gross auf die Fahne geschrieben. So ist seit einer Woche etwa der Text der Nationalhymne Kanadas geändert worden und jetzt per Gesetz geschlechterneutral. Justin Trudeau erklärt sich selber immer wieder als Feminist – ausgerechnet er gerät nun wegen «mansplaining» unter Beschuss.

Umfrage Was halten Sie von Trudeaus Einwand? Da hört es für mich auf - masslos übertrieben!

Super! Genau solche Staatschefs brauchen wir.

Mankind, peoplekind...what kind?

Bei einer Veranstaltung an einer Universität in Edmonton vergangene Woche durften die Bürger den Premier mit Fragen löchern. Eine junge Frau benutzte dabei das Wort «mankind», woraufhin der 46-Jährige sie unterbrach: «Wir sagen lieber ‹peoplekind›, nicht unbedingt ‹mankind›. Das ist integrativer», korrigierte er sie.

«Mankind» bedeutet übersetzt «Menschheit». Weil «man» aber auch «Mann» heisst, wird «mankind» von manchen als diskriminierend gewertet. Ein Video der Szene ging viral.

«Übler Besserwisser»

Vor Ort kam der Einwand Trudeaus zwar gut an: Er erntete spontanen Applaus und auch die Frau bedankte sich für seinen Hinweis. Von rechter Seite musste der Kanadier jedoch harte Kritik einstecken. Trudeau habe sich bei dem Gespräch als ein übler, einschüchternder Besserwisser gezeigt, schrieb etwa der konservative britische TV-Moderator Piers Morgan für die britische Zeitung «Daily Mail».

Die australische Kolumnistin Rita Panahi bezeichnete Trudeau als «die Kim Kardashian der Spitzenpolitiker».

Justin Trudeau is the Kim Kardashian of political leaders...a Zoolander character whose really, really ridiculously good looks no longer distract from his appalling judgment or capacity for asinine comment.https://t.co/d1ps8e34iJ — Rita Panahi (@RitaPanahi) 6. Februar 2018

Auch «Fox and Friends», eine Lieblingssendung von US-Präsident Donald Trump auf dem konservativen Sender Fox News, machte «peoplekind» zum Thema und schaltete den umstrittenen kanadischen Psychologieprofessor Jordan Peterson zu, der sagte, Kanada werde für die «Ideologie dieses Linken» bezahlen. Peterson gilt als Kritiker «politischer Korrektheit» und lehnt etwa ein drittes Geschlecht ab.

Professor on Trudeau's 'Mankind' Objection: Canada Will 'Pay' for This Leftist Ideology https://t.co/k842LuA33A — Fox News (@FoxNews) 6. Februar 2018

Müssen Superhelden jetzt ihren Namen ändern?

Neben der Kritik kursierten im Netz jede Menge Witze über die «politische Überkorrektheit» des Premiers. So müsse man nach dem Trudeauschen Glossar ja auch die Comic-Helden neu «Batpeople» oder «Spiderpeople» nennen. Und auch die kanadische Provinz Manitoba erhielte eine neue Bezeichnung – «Peopletoba».

Please call him Batpeople. Trudeau won't like it if you call him Batman. — Sameer More (@Sammypedia) 7. Februar 2018

@JustinTrudeau

Batman is now batpeople



Superman is now superpeople



Iron man is now ironpeople



Wonder woman is now.. no that stays, it would be sexist to change that. #peoplekind — Random Malice (@shutyamouf0) 6. Februar 2018

Canada’s newest superhero is Spiderpeople. Can’t wait until he joins up with Ironpeople and Batpeople. https://t.co/dUK5Q0boim pic.twitter.com/b0f47cZROc — SnowFall (@RustyRulzAll) 7. Februar 2018

Patiently waiting for Trudeau to rename Manitoba to “Peopletoba.” — Gabriel Leitao 🇺🇸🇨🇦🇧🇷 (@GabLeitao) 7. Februar 2018

