Bevorzugt Facebook linke Posts und Blogger?

Die populären Vlogger Diamond and Silk protestieren dagegen, dass sie von Facebook ausgebremst werden. Wie das Schwesternduo aus North Carolina in Interviews darlegt, wird die Erreichbarkeit ihrer Videos vom Social-Media-Riesen seit Monaten limitiert. Ein grosser Teil ihrer Anhängerschaft erhält angeblich keine Benachrichtigung mehr, wenn sie neue Videos posten.

Diamond and Silk, die mit richtigem Namen Lynnette Hardaway und Rochelle Richardson heissen, legten im Wahlkampf von 2016 ihre frühere demokratische Gesinnung ab und erklärten sich zu Fans des Kandidaten Donald Trump. Seither schauen sich Millionen ihre amüsanten Videokommentare an, worin in der Regel die schnell sprechende Diamond das Wort führt und Silk immer wieder anerkennend zustimmt.

«Verletzung unserer Bürgerrechte»

Dass sie von Facebook abgestraft werden, führen die zwei konservativen Frauen darauf zurück, dass sie Anhängerinnen Trumps sind. «Ich nenne das Diktatur», sagte Diamond in einem Sirius-Radiointerview. Bisher habe Facebook nicht erklärt, warum es sie als «Gefahr für die Community» ansehe. Das Vlogger-Paar fordert, dass die Regierung das Verhalten der Firma unter die Lupe nimmt. «Facebook ist für alle offen, also sollten auch alle gleich behandelt werden.»

Diamond and Silk sind schon ins Weisse Haus eingeladen worden und treten regelmässig im populären Morgenprogramm «Fox and Friends» von Fox News auf. Sie fühlten sich diskriminiert, sagten sie am Montag in dem Programm. Als schwarze Frauen empfinden sie ihre Behandlung durch Facebook «als Verletzung unserer Bürgerrechte».



Dank Diamond and Silk wird CEO Mark Zuckerberg an seinen für Dienstag und Mittwoch geplanten Auftritten vor dem US-Kongress womöglich auch über die Klagen von Konservativen Stellung nehmen müssen. Mit ihrer Kritik an Facebook stehen die zwei Frauen nämlich nicht allein da. Zahlreiche konservative Inhaltsproduzenten kritisieren, dass Facebook im Januar den Algorithmus hinter dem Newsfeed so verändert hat, dass ihre Nachrichten stärker unterdrückt werden als linke und progressive.

Wie Breitbart berichtete, nahm zum Beispiel das Engagement von Nutzern mit Facebook-Posts von Präsident Trump nach dem Algorithmenwechsel innerhalb eines Monats um 45 Prozent ab. Die rechtsgerichtete Website fühlt sich selbst herabgestuft, da Facebook seit März ihren Artikeln in den USA einen Informationsknopf hinzufügt. Dieser verlinkt den Wikipedia-Eintrag über Breitbart, wo der Website «absichtlich irreführende» Geschichten vorgeworfen werden – eine Beschreibung, die Breitbart entschieden ablehnt.

Auch Twitter und Google einseitig

Neben Facebook werden auch den anderen dominierenden Sozialnetzwerken politische Vorurteile angekreidet. Im Februar sperrte Twitter zeitweilig das Konto der proisraelischen Organisation Canary Mission, während der Schwarzenprediger Louis Farrakhan trotz krass antisemitischer Äusserungen immer noch von einem blauen Gütesiegel profitiert. Google entfernt immer wieder aus undurchsichtigen Gründen Videos von seiner Youtube-Website.

Die politische Einseitigkeit der Tech-Giganten «könnte bezüglich Redefreiheit das Thema unserer Zeit werden», sagte Breitbart-Chefredaktor Alex Marlow der «New York Times». «Die Eliten des Silicon Valley sagen: ‹Uns kümmert nicht, was ihr sehen wollt – wir wissen, was ihr sehen sollt. Wir wissen es besser.›»

