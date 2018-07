Darum glauben Trump weiterhin so viele

Erst beteuerte Trump am Montag, Russland habe sich nicht in die amerikanische Präsidentschaftswahl vor zwei Jahren eingemischt. Er distanzierte sich damit von der Meinung seiner eigenen Geheimdienste. Entsprechend gross war die Entrüstung in Amerika, es hagelte parteiübergreifend Kritik. Paul Ryan, der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, konterte etwa: Russland habe sich nicht nur in die Wahlen 2016 eingemischt, sondern untergrabe Demokratien «hier und auf der ganzen Welt».

In der Folge krebste Trump zurück und erklärte, er habe «volles Vertrauen in die grossartigen Geheimdienste Amerikas», er habe sich in Helsinki lediglich versprochen. Am Mittwochmorgen bemühte sich Trump, mit aggressiven Tweets wieder in die Offensive zu kommen. «Manche Leute hassen die Tatsache, dass ich mich mit Präsident Putin gut verstehe.»

Some people HATE the fact that I got along well with President Putin of Russia. They would rather go to war than see this. It’s called Trump Derangement Syndrome! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. Juli 2018

20 Minuten hat beim USA-Experten Josef Braml* nach Antworten gesucht.

Herr Braml, Trump hat behauptet, er habe sich während der Pressekonferenz mit Putin bloss versprochen. Wie muss man sein Zurückrudern verstehen?

Donald Trump hat unterschätzt, wie heftig die Reaktionen aus den eigenen Reihen ausfallen würden. Deswegen ist er nun zurückgerudert. Er hat nicht damit gerechnet, dass er selbst von Parteifreunden des Landesverrats bezichtigt würde, weil er seinen Geheimdiensten widersprach und Putin Glauben schenkte.

Sind diese Widersprüche Strategie oder handelt es sich hierbei vielmehr um Impulse?

Es handelt sich um eine Überlebensstrategie. Trump läuft in dieser Sache Gefahr, seines Amtes enthoben zu werden.

Schon beim G-7-Gipfel in Kanada hat er eine krasse Kehrtwende vollzogen, als er nachträglich aus der gemeinsamen Erklärung ausgestiegen ist. Warum kann er sich ein solches Verhalten immer wieder erlauben?

Trump profitiert immer noch von der prekären sozialen und politischen Lage in Amerika. Er hat weiterhin viele Unterstützer, weil er sein Wahlversprechen hält, nämlich das etablierte Machtsystem aus den Angeln zu heben.

Warum ist er trotz gehäufter Kurswechsel weiter so populär?

Die Leute, die ihn unterstützen, glauben nach wie vor, was er sagt. Sie leben in seiner Welt, glauben seinen Verschwörungstheorien. Allerdings bewegt er sich mittlerweile auf dünnem Eis, auch weil Sonderermittler Robert Mueller mit Hochdruck gegen ihn ermittelt.

Das Eis scheint aber noch zu halten. Oder wird ihn die neuerliche Kehrtwende nach dem Treffen mit Putin doch noch den Kopf kosten?

Die Republikaner stehen immer noch hinter Trump. Solange sie im Kongress in der Mehrheit sind, besteht wenig Gefahr für ihn. Denn sie fragen sich zunächst: Würde ein Amtsenthebungsverfahren gegen einen auch bei ihren Stammwählern sehr populären Präsidenten und Oberbefehlshaber, zumal in unsicheren geopolitischen Zeiten, der eigenen politischen Karriere schaden? Bislang haben die republikanischen Abgeordneten und Senatoren selbst im politischen Alltagsgeschäft wenig Courage gezeigt, ihrem Präsidenten wirklich in die Hand zu greifen.

Was passiert jetzt?

Trump wird, auch durch die Benennung von Richtern für das Oberste Gericht, Amerika und seine Aussenpolitik über seine beiden möglichen Amtszeiten hinaus radikal verändern. Er ist dabei, im Inneren den Staat radikal zu beschneiden – mit Ausnahme des Militärs. Denn in seiner Weltsicht des knallharten Realismus soll künftig im internationalen Mächteringen das Recht des Stärkeren gelten. Die von Amerika geschaffene internationale regelbasierte Ordnung, etwa die UNO und die Welthandelsorganisation, will er einreissen, weil sie seiner Meinung nach Rivalen wie China und Europa hilft.

*Josef Braml ist USA-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und Autor des Buches «Trumps Amerika – Auf Kosten der Freiheit». Aktuelle Analysen veröffentlicht er auch auf seinem Blog.

