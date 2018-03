Trump greift rhetorisch zu grobem Geschütz

Donald Trump schlägt im Kampf gegen die angebliche Wahlkampf-Absprache seines Teams mit Russen zurück - zumindest rhetorisch. Wie die «New York Times» berichtet, erweitert der US-Präsident den Stab seiner Anwälte um Joseph diGenova, einen ebenso konservativen wie aggressiven Hardliner in Washington.

Der frühere US-Bundesanwalt werde keine Führungsrolle wahrnehmen, sich aber im Bedarfsfall hörbar zu Wort melden, schreibt die «Times». DiGenova gilt als ausgesprochener Kritiker der Russen-Untersuchung, die seit Frühling 2017 die Politik in der US-Hauptsstadt dominiert. Er glaubt, dass ein Zirkel von FBI-Agenten die Russen-Untersuchung veranlasste, wie er im Januar zu Fox News sagte. «Es gab einen dreisten Geheimplan, Hillary Clinton illegal zu entlasten und, falls sie die Wahl verlieren würde, Donald Trump mit einem fälschlich konstruierten Verbrechen zu beschuldigen.»

Trump überzeugt

DiGenovas - bislang von Fakten nicht genügend gestützte - Theorie hat Trump offenbar überzeugt. «Die Mueller-Untersuchung hätte nie begonnen werden sollen», twitterte der verärgerte US-Präsident am Samstag Abend:

The Mueller probe should never have been started in that there was no collusion and there was no crime. It was based on fraudulent activities and a Fake Dossier paid for by Crooked Hillary and the DNC, and improperly used in FISA COURT for surveillance of my campaign. WITCH HUNT!