Waffen-Proteste... und Trump twittert das

US-Präsident Donald Trump nutzt Twitter, wie kaum ein anderer Politiker. Seine Kurzbotschaften sind berüchtigt. Auch am Sonntag, einen Tag nach den Demonstrationen von historischem Ausmass, bei denen mehr als eine Million Menschen gegen die laxen Waffengesetze in ihrem Land protestierten, griff Trump in die Tasten.

Auf eine Anmerkung zu den Kundgebungen – allein in Washington nahmen am Samstag nach Angaben der Organisatoren rund 800'000 Menschen teil – verzichtete Trump jedoch. Während er das Wochenende in seinem Resort Mar-a-Lago in Florida verbrachte, reagierte er nicht auf die Proteste, sondern äusserte sich zu allem anderen, was ihm wichtig schien.

Der Polizist auf Frankreich

Ein Polizist, der sich bei einem islamistischen Terroranschlag in Südfrankreich als Geisel eintauschen liess, ist in der Nacht auf Samstag gestorben. Trump lobte den weltweiten Mut, den radikalen Islam zu bekämpfen und forderte umgehend noch stärkeren Grenzschutz.

France honors a great hero. Officer died after bravely swapping places with hostage in ISIS related terror attack. So much bravery around the world constantly fighting radical Islamic terrorism. Even stronger measures needed, especially at borders!– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. März 2018

Mexiko und die Mauer

Trump äusserte sich über die «wieder reiche» Armee, die nationale Verteidigung und die Grenzmauer zu Mexiko. In Grossbuchstaben und mit Ausrufezeichen schreibt er: Baut die MAUER durch M!

Because of the $700 & $716 Billion Dollars gotten to rebuild our Military, many jobs are created and our Military is again rich. Building a great Border Wall, with drugs (poison) and enemy combatants pouring into our Country, is all about National Defense. Build WALL through M!– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. März 2018

Zur Mauer schickte er noch einen zweiten Tweet hinterher.

Much can be done with the $1.6 Billion given to building and fixing the border wall. It is just a down payment. Work will start immediately. The rest of the money will come - and remember DACA, the Democrats abandoned you (but we will not)!– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. März 2018

Anwälte

Eine weitere Twitter-Salve zielte auf die Russland-Affäre und dass es für Trump kein Problem sei, Anwälte für die Ermittlungen zu russischen Interventionen im Wahlkampf 2016 zu finden.

Many lawyers and top law firms want to represent me in the Russia case...don't believe the Fake News narrative that it is hard to find a lawyer who wants to take this on. Fame & fortune will NEVER be turned down by a lawyer, though some are conflicted. Problem is that a new......– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. März 2018

Auch diesem Thema widmete er einen zweiten Tweet.

....lawyer or law firm will take months to get up to speed (if for no other reason than they can bill more), which is unfair to our great country - and I am very happy with my existing team. Besides, there was NO COLLUSION with Russia, except by Crooked Hillary and the Dems!– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. März 2018

Darauf folgten eine Anmerkung zum Ehrentag für die Kriegshelden (National Medal of Honor Day) und eine zum Unabhängigkeitstag in Griechenland.

Happy National #MedalOfHonorDay to our HEROES. We love you! pic.twitter.com/6euI31R4Gz– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. März 2018

»President Donald J. Trump Proclaims March 25, 2018, as Greek Independence Day: A National Day of Celebration of Greek and American Democracy https://t.co/GwSJ2UK2xDpic.twitter.com/GltMwxINA2– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. März 2018

Rund 800 «March for our Lives»-Demonstrationen fanden in den USA und im Ausland statt. Demonstriert wurde unter anderem in New York, Chicago, Atlanta, Dallas, Houston, Seattle und Los Angeles. In New York gingen laut Stadtpräsident Bill de Blasio 175'000 Menschen auf die Strasse.

Die emotionalen Auftritte von Überlebenden des Schulmassakers von Parkland rührten viele Teilnehmer zu Tränen. Besonders in Erinnerung bleiben wird das minutenlange Schweigen der 17-jährigen Parkland-Schülerin Emma Gonzalez in Washington – aber vielleicht auch das Schweigen des Präsidenten zu einem Thema, das die Menschen veranlasste, massenweise auf die Strasse zu gehen.

Die Demonstrationen vom Samstag waren die grössten Proteste dieser Art seit dem «Million Mom March» im Jahr 2000. Bei der von Müttern angeführten Bewegung war es auch um schärfere Waffengesetze gegangen.

(nag/sda)