Trumps «Walk of Fame»-Stern zertrümmert

In Los Angeles hat ein Unbekannter in der Nacht auf Mittwoch den Stern des US-Präsidenten Donald Trump zerstört. Auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame werden Prominente mit im Boden eingelassenen Sternen geehrt.

Der Täter hat als Werkzeug eine Spitzhacke benutzt. Laut dem britischen Nachrichtenportal «Daily Star» hielt er das Gerät zuvor in einem Gitarrenkoffer versteckt. Mehr ist über den Mann bisher nicht bekannt.

Bereits 2016 war Trumps Stern, kurz bevor er die US-Präsidentschaftswahl gewann, mit einer Spitzhacke und einem Vorschlaghammer kaputt gemacht. Als damaliger Täter entpuppte sich der Millionär James Otis. Dieser hatte angegeben, mit seiner Aktion gegen Trumps Umgang mit Frauen protestieren zu wollen. Er wurde damals zu drei Jahren Bewährung und einer Geldstrafe von 4400 Dollar verurteilt.





(chi)