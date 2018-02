Türkische Grenzsoldaten schiessen auf Flüchtlinge

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat türkischen Grenzsoldaten vorgeworfen, auf Flüchtlinge aus Syrien zu schiessen. Zahlreiche Zivilisten hätten versucht, vor den Kämpfen in Syrien zu fliegen, seien von den Grenzsoldaten aber mit Schüssen zurückgetrieben oder misshandelt worden.

Das sagte die HRW-Vizedirektorin für den Nahen Osten, Lama Fakih, am Samstag. Die Nichtregierungsorganisation stützte sich auf Aussagen von 16 Syrern, die zwischen Mai und Dezember 2017 heimlich über die Grenze in die Türkei gelangten. 13 von ihnen gaben an, beschossen worden zu sein.

Medizinische Versorgung verweigert

Ausserdem seien sie Zeugen des Todes von mindestens zehn Menschen geworden, darunter ein Kind. Einige erzählten, sie seien festgenommen und geschlagen worden. Medizinische Versorgung sei ihnen verweigert worden.

Human Rights Watch forderte die Türkei auf, alle Menschen aufzunehmen, die vor den Kämpfen in der syrischen Provinz Idlib und der türkischen Militäroffensive in der Region Afrin auf der Flucht seien. Nach ihren Angaben sind allein seit Dezember 272'000 Menschen vor der Offensive syrischer Regierungstruppen in der von Rebellen kontrollierten Provinz Idlib geflohen.

Untersuchung angekündigt

Der türkische Präsidentschaftssprecher Ibrahim Kalin sagte, sein Land verfolge gegenüber den Flüchtlingen eine Politik der «offenen Tür». Möglicherweise beziehe sich Human Rights Watch auf Einzelfälle, diese werde die Türkei untersuchen.

Die Türkei hat seit 2011 etwa 3,5 Millionen Flüchtlinge aus dem Nachbarland aufgenommen. Seit August 2015 versucht sie jedoch, Flüchtlinge zurückzuweisen, die über ihre Südgrenze ins Land kommen wollen.

Sieben Tote bei Luftangriff auf Flüchtlingskonvoi

Bei einem Luftangriff auf einen Flüchtlingskonvoi in Syrien sind laut Rettungskräften mindestens sieben Zivilisten getötet worden. Zwölf weitere seien verletzt worden, sagte einer der Helfer am Samstag.

Bei den Opfern habe es sich vor allem um alte Menschen und Kinder gehandelt. Die Flüchtlingskolonne sei am Freitag in einer Gegend beschossen worden, in der syrische Soldaten und vom Iran unterstützte Milizen auf eine von Rebellen gehaltene Stadt in der nordwestlich gelegenen Provinz Idlib vorrücken.

Die Streitkräfte seien mittlerweile etwa zwölf Kilometer von Sarakeb entfernt und rückten unterstützt durch russische Militärflugzeuge auf die Fernstrasse zwischen Damaskus und Aleppo vor, hiess es in Kreisen der syrischen Rebellen.

al-Qaida wieder im Vormarsch

Die Strasse wird von Tausenden Menschen genutzt, die angesichts der syrischen Offensive aus Gegenden südlich von Aleppo fliehen. Das staatliche Fernsehen berichtete am Samstag unter Berufung auf Armeekreise, mehrere Dörfer seien von Kämpfern der extremistischen al-Qaida zurückerobert worden.

Die syrische Armee geht seit Monaten gegen Rebellen und Extremisten in der Provinz Idlib vor. Immer mehr Syrer fliehen vor den heftigen Kämpfen in die Grenzgebiete zur Türkei.

Luftangriffe auf syrische Rebellenhochburg Sarakeb

Die syrische Rebellenhochburg Sarakeb ist zum Ziel heftiger Luftangriffe geworden. Das berichteten die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und ein Sprachrohr der Rebellenorganisation Haiat Tahrir al-Scham am Samstag.

Seit Freitagabend habe es mehr als 35 Luftangriffe auf Sarakeb gegeben, berichtete die Beobachtungsstelle. Viele Bewohner flöhen aus der nordwestsyrischen Stadt. Das HTS-Sprachrohr «Ibaa» teilte mit, russische und syrische Kampfflugzeuge und Hubschrauber würden Sarakeb und das Dorf Tel Markdeek in der Provinz Idlib seit Samstagfrüh bombardieren.

Syrische Regierungstruppen und deren Verbündete rücken in der Provinz vor, die überwiegend von Rebellen gehalten wird. Sie nähern sich einer wichtigen Fernstrasse, die die Grossstädte Damaskus und Aleppo verbindet. Laut UN sind in Idlib seit dem 15. Dezember durch die Regierungsangriffe mehr als 270 000 Menschen vertrieben worden.

(nag/sda)