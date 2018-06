Hilft Trumps harte Politik den Demokraten wirklich?

Die Krise an der US-Südgrenze hat Washington letzte Woche in helle Aufregung versetzt. Bilder von Kindern hinter Gittern, die illegal einreisenden Migranten weggenommen wurden, lösten einen Sturm der Empörung aus. Inzwischen hat ein Gericht die Trump-Regierung aufgefordert, Kinder und Eltern binnen 30 Tagen zusammenzuführen.

Beobachter spekulieren, dass Emotionen über die unmenschliche Behandlung der Einwanderer aus Mittelamerika bei den Kongresswahlen der Opposition gegen Präsident Donald Trump helfen werden. Umfragezahlen geben den US-Demokraten gute Chancen, zumindest im Repräsentantenhaus eine Mehrheit zu erobern. Der Weg wäre dann frei für ein Impeachment-Verfahren gegen Trump.

Doch sicher ist das nicht. Hier sechs entscheidende Gesichtspunkte für den Wahlherbst:

1. Der Wahlkampf tobt bereits

Berichterstattung und Kommentare beweisen, dass die Kontroverse von beiden politischen Lagern als Leitthema für den Wahlkampf verstanden wird. Dass Republikaner und Demokraten sich demnächst auf eine Lösung der Immigrationsprobleme verständigen können, ist praktisch ausgeschlossen. Beide Seiten brauchen das Thema, um ihre Wählerbasis zu mobilisieren. So wird klar: Der Wahlkampf tobt.

2. Alles dreht sich um Trump

Einst sagte man über Kongresswahlen: «Politik ist lokal.» Heute gilt das Gegenteil: Unter Trump sind die Zwischenwahlen «nationalisiert» wie noch nie. Die Bestellung des Repräsentantenhauses und des Senats kommt einem Referendum über den Präsidenten gleich. Trump ist bei den Republikanern ausserordentlich beliebt und bei den Demokraten zutiefst verhasst. Gerechnet wird mit einer historisch einmalig hohen Wahlbeteiligung.

3. Bilder der Migrantenkrise befeuern Demokraten

Die Führung der Oppositionspartei hält die Migrantenkrise für «Trumps Katrina». Sie zählt darauf, dass Wähler in den Vororten von den Kinderfotos so tief berührt werden wie von den Bildern des Debakels in New Orleans nach dem Hurrikan Katrina im Jahr 2005. Sie hoffen, dass die moralische Entrüstung die Demokraten in bisher republikanischen Wahlkreisen zum Sieg führen wird.

4. Härte gegenüber Illegalen hilft Republikanern

Republikaner beruhigt ein Sachverhalt: Die Trennung von Kindern von ihren Familien wird in der amerikanischen Öffentlichkeit zwar von einer Zweidrittelmehrheit klar abgelehnt. Noch weniger Befragte – rund 20 Prozent – wollen jedoch, dass illegal eingereiste Ausländer einfach ins Land gelassen werden. Daher wird Trumps harte Haltung viele Republikaner an die Urnen treiben.

5. Medien und Übergriffe werden zum Faktor

Die «Nulltoleranz»-Politik gegenüber illegal Eingereisten wurde von der Regierung überaus schlecht eingeführt und geplant. Gleichzeitig leisteten sich auch die Trump-kritischen Medien Fehltritte. Sie illustrierten Trumps Politik mit Kinderfotos von 2014. Das Magazin «Time» stellte auf dem Titelblatt den US-Präsidenten einem Latino-Mädchen gegenüber, das gar nie von seiner Familie getrennt worden war. Dann wurden Regierungsmitglieder angepöbelt. Präsidentensprecherin Sarah Huckabee Sanders und die Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen wurden aus Restaurants gewiesen. Die Einseitigkeit der Presse und die Grobheit des Protests könnten kontraproduktiv sein.

6. Andere Themen nicht vergessen

Bis zum Wahltag vom 6. November sind es noch über vier Monate. Nicht nur die Einwanderung, auch andere Themen werden die Emotionen der Wählerschaft nähren. Feuerwerk ist vor allem zu Strafzöllen und dem Gesundheitswesen zu erwarten. Trump und seine Gegner erhalten noch viele Gelegenheiten, die Wählerschaft zu mobilisieren.