USA verhängen Sanktionen gegen die Türkei

Im Konflikt um die Strafverfolgung eines US-Pastors in der Türkei haben die USA Sanktionen gegen zwei türkische Minister verhängt. Die am Mittwoch vom Weissen Haus in Washington verkündeten Strafmassnahmen betreffen die beiden Minister für Justiz und Inneres. Der Pastor Andrew Brunson steht in der Türkei unter Terror- und Spionageverdacht, ihm droht eine lange Haftstrafe.

US-Präsidentensprecherin Sarah Sanders bezeichnete Brunson am Mittwoch als «Opfer», das einer «unfairen und ungerechtfertigten» Verfolgung durch die türkischen Behörden ausgesetzt sei.

Pastor unter Hausarrest



Die US-Regierung hatte vergangene Woche offen mit der Verhängung von Strafmassnahmen gedroht: Vizepräsident Mike Pence sagte an die Adresse des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan gerichtet: «Lassen Sie Pastor Andrew Brunson frei – oder seien Sie darauf vorbereitet, die Konsequenzen zu tragen.»

Die türkische Justiz wirft dem protestantischen Geistlichen Spionage sowie Unterstützung der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und der Gülen-Bewegung vor. Vergangene Woche entschied ein Gericht überraschend, Brunson wegen Gesundheitsproblemen aus dem Gefängnis zu entlassen, ordnete jedoch Hausarrest an. Die Vorwürfe wurden nicht fallen gelassen.

Der Geistliche hatte vor seiner Inhaftierung im Oktober 2016 über zwei Jahrzehnte in der westtürkischen Küstenstadt Izmir eine kleine Kirche betrieben.

(bee/sda)