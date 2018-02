Was die Winterspiele politisch gebracht haben

Die Olympischen Spiele in Pyeongchang sind seit Sonntag Geschichte. Doch werden sie hinsichtlich einer politischen Annäherung der beiden Koreas auch in diese eingehen? 20 Minuten fragte den Nordkorea-Experten Rüdiger Frank, einen der besten Kenner des Landes, nach dem politischen Erbe der Winterspiele.

Rüdiger Frank reist seit über 25 Jahren nach Nordkorea. Jetzt hat der Ostasien-Wissenschaftler das Buch «Unterwegs in Nordkorea – eine Gratwanderung» veröffentlicht – mit seinen Reiseerfahrungen und überraschenden und witzigen Tipps und Einblicken in den Alltag. Frank bietet auch geführte Reisen nach Nordkorea an.

«Nordkorea hat mit seiner Teilnahme an den Winterspielen nach langer Zeit wieder einmal eine positive Geste gezeigt», sagt Frank. «Die letzten zwei Jahre standen ganz im Zeichen aggressiver Töne und Raketentests. Jetzt aber hat Pyongyang verdeutlicht, dass es ein taktisches Interesse an einer Deeskalation hat. Es hat erkannt, dass die Spiele eine einmalige Chance darstellen, was von einer hohen aussenpolitischen Kompetenz zeugt.»

Gleichzeitig zeige das Verhalten der USA, dass sie für einen Durchbruch bei möglichen künftigen Gesprächen eigentlich nicht bereit seien. So hatten die USA zum Abschluss der Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang eine Verschärfung der Sanktionen gegen Nordkorea angekündigt.

«Ivanka Trump – wer ist das eigentlich?»

Auch der Besuch der US-Präsidententochter an den Spielen deutet darauf hin, dass die USA nur mässig an einer Entschärfung des Korea-Konfliktes interessiert sind. Zumindest lässt sich der diplomatische Nutzen des Besuches von Ivanka Trump hinterfragen – oder wie Experte Frank es formuliert: «Da dürften sich doch einige gefragt haben: Ivanka Trump – wer ist das eigentlich? Sie bekleidet ja gar kein offizielles Amt.»

Der politische Sieger der «Friedensspiele» ist laut Frank Südkorea: «Seoul hat es nicht nur geschafft, die Spiele ohne Zwischenfälle über die Bühne gehen zu lassen, es hat auch keine politischen Konzessionen an Nordkorea gemacht.» Mittlerweile zeichne sich sogar eine politische Emanzipation Südkoreas von den USA ab. «Dies birgt allerdings die Gefahr, dass Seoul für Nordkorea und China angreifbarer wird.»

«Fundamentaldaten sind dieselben»

Nordkorea und Südkorea nutzten den Abschluss der Winterspiele in Pyeongchang für eine weitere Runde der Olympia-Diplomatie. Am Sonntag empfing Südkoreas Präsident Moon Jae-in eine hochrangige Delegation aus dem Norden, die sich bei dem Treffen «sehr gewillt» zu Gesprächen mit den USA zeigte, wie Moons Büro in Seoul mitteilte.

Dagegen brachten die Spiele zwischen Nordkorea und den USA vorerst keine Annäherung, es kam weder zu Beginn noch zum Abschluss der Spiele zu einem Treffen zwischen den Regierungsdelegationen.

«Sowohl die USA als auch Nordkorea sind zu Gesprächen bereit – sofern die andere Seite jeweils die gestellten Bedingungen erfüllt. Doch Nordkorea denkt nicht daran, von seinem Atomprogramm abzusehen, und die USA denken nicht daran, die US-südkoreanischen Militärübungen abzublasen oder ganz von der Halbinsel abzuziehen», sagt Frank. «De facto läuft die immer wieder mal signalisierte Gesprächsbereitschaft beider Seiten auf das Gegenteil hinaus. Und die Fundamentaldaten sind trotz Winterspielen dieselben geblieben.»

So haben die «Friedensspiele» von Pyeongchang im Korea-Konflikt grundlegend nichts verändert. «Es gibt in dem Konflikt auch keine schnelle Lösung. Aber man kann sagen: Der Ton in dem Streit ist einstweilen milder geworden.»

