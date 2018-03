Was passiert jetzt mit Carles Puigdemont?

Kataloniens Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont ist am Sonntag bei der Einreise aus Dänemark in Schleswig-Holstein festgenommen worden. In Barcelona sind deswegen gleichentags Tausende Menschen aus Protest auf die Strasse gegangen. Warum wird Puigdemont festgehalten? Warum wurde er nicht schon früher verhaftet? Und wie geht es mit dem Katalanen weiter? Die wichtigsten Antworten.

Wo wurde Puigdemont festgenommen?

Nur wenige Kilometer hinter der deutsch-dänischen Grenze auf einer Autobahn-Raststätte in Schleswig-Holstein. Er war mit dem Auto von Helsinki zu seinem belgischen Wohnsitz Waterloo unterwegs und fuhr dabei über Dänemark und Deutschland. Derzeit sitzt der katalanische Separatistenführer in einer Justizvollzugsanstalt in Neumünster. Am Montag soll er dem zuständigen Amtsrichter vorgeführt werden.

Warum wurde er festgenommen?

Seit Freitag suchte Spanien Carles Puigdemont per EU-Haftbefehl. Das geschieht bereits zum zweiten Mal. Im Dezember hatte Madrid einen ersten Haftbefehl ausgesetzt, als sich abzeichnete, dass Belgien den Politiker nicht ausliefern würde. Gesucht wurde Puigdemont wegen des Vorwurfs der Rebellion, des Aufstands gegen die Staatsgewalt und der Veruntreuung von Staatsgeldern.

Warum wurde er erst in Deutschland festgenommen?

Puigdemont nahm in der finnischen Hauptstadt an einer Konferenz der Universität Helsinki teil und wollte finnische Abgeordnete treffen. «Spiegel Online» zufolge wollten schon die finnischen Behörden zugreifen, behaupteten dann aber, Puigdemont sei unauffindbar. Der Katalane hatte gemäss spanischen Medienberichten einen Flug nach Belgien gebucht, nahm dann aber stattdessen das Auto. Spaniens Ermittlungsbehörden verfolgten demnach seine Route und gaben der deutschen Polizei seinen Standort durch.

Der Chef der deutschen Bundespolizeigewerkschaft, Ernst Walter, zeigte sich allerdings verwundert darüber, dass Puigdemont nicht schon in Dänemark festgenommen wurde. Die dänische Polizei hätte im europäischen Verbund eigentlich genauso arbeiten müssen wie die deutsche, sagte er dem Radiosender Bayern 2 am Montag.

Wird Puigdemont ausgeliefert?

Laut dem deutschen Strafprozessrechtler Martin Heger ist die Lage klar: «Wenn ein EU-Haftbefehl vorliegt, wird dieser auch vollstreckt, sofern die Voraussetzungen dafür erfüllt sind», sagt er dem «Spiegel». Eine Voraussetzung: Eines der vorgeworfenen Vergehen muss auch in Deutschland strafbar sein.

Beim Vorwurf der Rebellion ist dies nicht klar. Dieser existiert weder im deutschen noch im belgischen Recht. Ob das deutsche Vergehen «Hochverrat gegen den Bund» der Rebellion gleichzusetzen ist, wollen die deutschen Behörden jetzt klären. Das Delikt der Veruntreuung öffentlicher Gelder gibt es aber auch in Deutschland – schon allein deshalb könnte Puigdemont also ausgeliefert werden. Ob Puigdemont in Spanien ein faires Verfahren bekommt, spielt Heger zufolge keine Rolle: «Das Prinzip hinter dem EU-Haftbefehl ist, dass die Staaten einander vertrauen, dass die Verfahren rechtsstaatlich sind.»

Das Amtsgericht wird einer Sprecherin zufolge zunächst den Haftbefehl eröffnen und die Identität Puigdemonts prüfen. Danach müsse gegebenenfalls das Oberlandesgericht Schleswig über die Auslieferung entscheiden.



Was droht Puigdemont?

Wegen des Vorwurfs der Rebellion drohen dem Ex-Regionalpräsidenten Kataloniens 30 Jahre Haft. Er muss mit einem harten Verfahren rechnen. Neun seiner Weggefährten sitzen bereits in Untersuchungshaft.

Wie ist die Situation in Barcelona?

Angespannt. Am Sonntag wurden bei Zusammenstössen mit der Polizei Dutzende Menschen verletzt. Die Demonstranten schleuderten Eier, Flaschen und Eisengitter gegen die Polizisten und versuchten, sie mit Müllcontainern zu bedrängen. Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der Unabhängigkeitsbewegung und der Polizei wurden neben Barcelona auch aus Lleida und Tarragona gemeldet.

(mlr/afp)