Wer gewann und wer verlor beim Shutdown?

Der viel beschworene, rundum beklagte und von der ganzen Welt verfolgte Shutdown der US-Regierung ging am Montag Nachmittag zu Ende. Der US-Senat nahm mit überwältigender Mehrheit eine Budgetmassnahme an, die der Verwaltung knapp drei Wochen lang Geld gibt.

Die zuvor opponierenden Demokraten willigten ein, nachdem der republikanische Senatsführer Mitch McConnell eine rasche Behandlung der Immigrationsfrage zugesichert hatte. Der Shutdown hat mindestens fünf Gewinner und fünf Verlierer:

Es siegten:

1. Senator Mitch McConnell

Der behäbige, langsam sprechende Führer des Senats aus Kentucky errang einen klaren Sieg. McConnell vereinbarte mit den Demokraten einen Deal, der nach dem 8. Februar eine Abstimmung über die Legalisierung der «Dreamers» vorsieht. Die Demokraten verwenden sich stark für diese rund 700’000 als Kinder illegal eingereisten Ausländer. Der Deal ist aber substanziell derselbe wie eine bereits am Freitag vorliegende Vereinbarung.

2. Gemässigte Senatsmitglieder

Trump-Gegner auf der linken und Einwanderungsgegner auf der rechten Seite des ideologischen Spektrums redeten im Senat nicht miteinander. Dafür verhandelten gemässigte Mitglieder wie die Republikaner Lindsey Graham (South Carolina) und Susan Collins (Maine) sowie die Demokraten Joe Manchin (West Virginia) und Dick Durbin (Illinois). Fraglich ist indes, ob deren Kompromissideen Hardliner überzeugen können.

3. Präsident Donald Trump

Die Demokraten versuchten, den unpopulären Shutdown Trump anzuhängen. Sie nannten den Präsidenten einen Wackelpudding und Schwächling, der durch Anwesenheit glänze. Doch Trump hielt sich absichtlich zurück. Er wich nicht von seiner erklärten Haltung ab, erst dann über Einwanderung zu verhandeln, wenn die Regierung wieder Geld erhalten hat. Dass er am Shutdown schuld sein soll, werden nur seine eingefleischten Gegner glauben.

4. Bundesangestellte und die US-Bevölkerung

Nach drei Tagen Ungewissheit werden Hunderttausende von Beamten, Bundesangestellten und Mitgliedern der Streitkräfte am Dienstag wieder am Arbeitsplatz erscheinen. Mehr noch: Sie werden ihren Lohn pünktlich erhalten. Die Bevölkerung kann den Service Public in Anspruch nehmen; bundesstaatliche Museen und Nationalparks sind wieder offen.

5. Die Schweiz, Davos und das WEF

Am Dienstag macht sich die acht Minister umfassende US-Delegation auf den Weg nach Graubünden. Trump soll am Mittwoch an das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos nachfolgen. Der Besuch kostet die nationalen, kantonalen und kommunalen Kassen zwar einiges. Doch dank Trump kann sich das WEF - und die Schweiz - auf viel positive Aufmerksamkeit freuen.

Es verloren:

1. Senator Chuck Schumer

Unter dem Druck der Parteibasis pokerte der demokratische Minderheitsführer hoch - und er verlor. Der wie Trump aus New York stammende Schumer versuchte zwar, den Rückzieher am Montag als Sieg darzustellen. Doch Präsidentensprecherin Sarah Sanders sagte zu Recht, Schumer habe eingesehen, dass seine Position «unhaltbar» gewesen sei. Schumer liess Bedingungen fahren, die er noch am Freitag als unverzichtbar dargestellt hatte.

2. Demokratische Politiker

Der Shutdown hat eine tiefe Spaltung in der demokratischen Partei offenbart. Gemässigte Kräfte und die Führung im Kongress sind in der Immigrationsfrage eher zu Kompromissen bereit als die stark mit Minderheitenthemen befasste Basis. Die immigrationspolitische Niederlage vom Montag könnte die generell auftrumpfenden Demokraten in den Zwischenwahlen vom Herbst schwächen.

3. Paul Ryan und das Repräsentantenhaus

Einmal mehr sieht sich die grosse Kammer des US-Kongresses in die zweite Liga versetzt. Entscheidende Schritte werden oft im Senat vorgespurt, und das Repräsentantenhaus muss dessen Fussstapfen nachfolgen. Eine schwierige Situation erwartet zudem den «Speaker» Paul Ryan: Sollte der Senat im Februar oder März eine Lösung für die «Dreamers» finden, muss er die den Hardlinern im Repräsentantenhaus schmackhaft machen.

4. Das Ansehen des Kongresses

Die Öffentlichkeit deutet den Shutdown mehrheitlich als blosses politisches Theater. Die kurze Dauer der Teilschliessung verstärkt den Eindruck, dass es Kongresspolitikern nicht um Problemlösung, sondern um Wahlpolitik geht. Wenn zu diesem Zweck Hunderttausende Staatsangestellte in Ungewissheit gestürzt und lebenswichtige Dienste gefährdet werden, verschlechtert sich das ohnehin tiefe Ansehen der Politiker in Washington weiter.

5. Die «Dreamer»

Einmal mehr sehen sich junge Illegale um ihre Hoffnung auf eine Normalisierung geprellt. Niemand kann ihnen garantieren, dass bis 8. Februar oder bis zu Trumps Termin vom 5. März ein einwanderungspolitischer Kompromiss machbar ist. Konservative Republikaner bestehen darauf, dass im Gegenzug Geld für den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko bereitgestellt, der Familiennachzug eingeschränkt und die Visumlotterie abgeschafft wird. Nur Optimisten können sich vorstellen, dass diese leidenschaftlich umkämpften Streitpunkte in sechs Wochen beigelegt werden können.