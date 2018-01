Wie die Merkel so der Kurz

Mit militärischen Ehren hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren österreichischen Kollegen Sebastian Kurz am Mittwoch in Berlin willkommen geheissen. Der neue Regierungschef Österreichs ist in der Flüchtlingspolitik einer ihrer Kritiker. Wie sich die beiden bei ihrem ersten Gespräch verstanden haben, sehen Sie in der Bildstrecke.

(kko)