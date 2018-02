«Die nukleare Gefahr ist grösser als je zuvor»

Zum Thema der Atomwaffen hat sich in den vergangenen Tagen Gegensätzliches ereignet. Am Montag trat der vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama vor acht Jahren mit Russland ausgehandelte Abrüstungsvertrag «New START» endgültig in Kraft. Doch am Freitag vorher veröffentlichte die Regierung von Donald Trump eine neue Nuklearstrategie (Nuclear Posture Review, NPR), die neue, kleinere Atomwaffen vorsieht.

Die Lage an der Atomfront ist daher kompliziert. An der in «New START» festgelegten Obergrenze von je 1550 einsatzbereiten strategischen Nuklearsprengköpfen für beide Länder wird nicht gerüttelt. Doch die USA wollen jetzt kleinere – nichtstrategische – Sprengköpfe bauen, wie sie Russland angeblich in grösserer Zahl bereits besitzt. Sie sollen über Marschflugkörper auch von U-Booten abgeschossen werden.

Wie ist die neue Lage bezüglich Atomwaffen einzustufen? Das fragte 20 Minuten Rebecca Heinrichs vom Hudson Institute und Erica Fein von der Organisation Win Without War.

• Werden die neuen Nuklearwaffen der USA die Schwelle für Atomschläge erhöhen oder herabsetzen?

Rebecca Heinrichs: Russland weigert sich, über nichtstrategische Nuklearwaffen zu verhandeln. Es erhöht die Zahl solcher Waffen, und Regierungsvertreter bedrohen Nato-Alliierte mit einem atomaren Angriff. Für Russland könnte es sich lohnen, nichtstrategische Nuklearwaffen einzusetzen, so lange die USA keine glaubwürdige nukleare Antwort darauf haben. Die nichtstrategischen Ergänzungen füllen diese Lücke.

Erica Fein: Diese «Mini-Nukes» mit niedriger Sprengkraft geben dem Präsidenten Optionen für eine Antwort auf Russlands angebliche Nukleardoktrin eines «taktischen» oder «begrenzten» Erstschlags im Konflikt mit der grösseren konventionellen Militärmacht der USA. Diese erweitern ihre Möglichkeiten für den Einsatz von Nuklearaffen in einem Konflikt; sie bauen absichtlich leichter einsetzbare Nuklearwaffen.

• Wie unterscheidet sich Trumps Nuklearstrategie (NPR) von jener Barack Obamas?

Rebecca Heinrichs: Trumps NPR anerkennt, dass die Reduktion der Atomwaffen durch die USA andere Staaten nicht dazu bewogen hat, die ihrigen zu reduzieren oder darauf zu verzichten. Stattdessen ist die nukleare Bedrohung gewachsen. Trumps NPR übt zudem Druck aus, damit Russland dem von ihm verletzten INF-Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme nachlebt.

Erica Fein: Trumps NPR zeichnet ein düsteres Bild der Welt. In jeder Ecke lauern Gefahren, und als Antwort darauf erhalten Nuklearwaffen eine wichtigere Rolle. Das ist eine wesentliche Abkehr von Obama, dessen NPR die Rolle der Nuklearwaffen für die nationale Sicherheit einschränkte.

• Wie wird Russland auf die US-Rüstungspläne reagieren?

Rebecca Heinrichs: Russland wird sich beschweren. Aber ich würde Russland raten, die Nachbarn nicht mehr zu bedrohen. Die letzten US-Regierungen suchten alle ein weniger feindliches Verhältnis mit Russland, doch Russland geht aggressiv gegen US-Interessen vor und missachtet Abkommen.

Erica Fein: Ohne Belege zu liefern, geht die NPR-Nuklearstrategie davon aus, dass Russland das US-Atomarsenal nicht ernst nimmt. In einer Welt des steigenden Wettkampfs zwischen den USA und Russland schafft Trumps NPR das Rezept für einen Atomkrieg.

• Ist die heutige Welt bezüglich Atomkrieg gefährlicher oder weniger gefährlich als die Zeit des Kalten Kriegs?

Rebecca Heinrichs: Heute gibt es im Vergleich mehr Widersacher mit nuklearen Waffen, und jeder hat andere nationale Ziele. Das Sicherheitsumfeld ist viel komplexer und schwieriger. Deshalb entwirft Trumps NPR massgeschneiderte Abschreckungsschritte. Nuklearwaffen sind aber nur ein Element in der Werkzeugkiste. Die USA müssen andere Veränderungen vornehmen, vor allem im Bereich der Raketenabwehr.

Erica Fein: Wir sind heute an vielen Fronten extrem herausgefordert. Die USA spielen eine völlig andere Rolle in der Welt, die russisch-amerikanische nukleare Konkurrenz ist neu entbrannt, und die Trump-Regierung erwägt einen Krieg mit dem nuklear bewaffneten Nordkorea. Im Kalten Krieg war den Politikern die Gefahr eines Atomkriegs viel stärker bewusst, weshalb sie verantwortlich handelten. Das Potenzial, schlafwandelnd in die nukleare Katastrophe zu tappen, ist heute grösser als je zuvor.