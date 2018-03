«Islam ist eine Religion der Unterwerfung»

Am Dienstagabend spricht Steve Bannon, der ehemalige Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, in der Halle 622 in Zürich-Oerlikon. Gegen die Veranstaltung, die auf Einladung von «Weltwoche»-Verleger Roger Köppel stattfindet, sind Proteste geplant.

Bannon, früherer Chef der Website «Breitbart», ist für seine markigen Worte zum Islam, über Medien oder über politische Macht bekannt. Welche Sprüche der 64-Jährige in der Vergangenheit bereits zum Besten gegeben hat, lesen Sie in der Bildstrecke.

(mlr)