«Wir sollten das nutzlose Personal austauschen»

Wenn am 18. März 109 Millionen Russen dazu aufgerufen sind, ihre Stimme für einen der acht Präsidentschaftskandidaten* abzugeben, steht das Ergebnis schon vorher fest: Wladimir Putin wird mit grosser Mehrheit wiedergewählt werden. Das wissen auch die jungen Russen, mit denen 20 Minuten gesprochen hat. Darüber hinaus herrscht aber alles andere als Einigkeit. Ein Gesprächsprotokoll.

Wir haben nachgefragt bei:

• Alexei Budarin (27), Eventplaner, St. Petersburg

• Darja (29) und Dmitri T. (31), selbstständig, Berlin (früher Irkutsk)

• Alexander A. (36), deutsch-russischer Manager, Nordrhein-Westfalen

• Julija P. (32), Reiseagentur-Leiterin, Angarsk

• Michail Kuraschow (31), Einkaufsleiter, Moskau

Wen wählt ihr?

Alexei: Ich werde gar nicht wählen.

Darja: Dmitri und ich werden beide nicht Wladimir Putin wählen. Wem wir unsere Stimme geben, verraten wir nicht. Wir sagen uns auch gegenseitig nichts.

Alexander: Ich werde Putin wählen, genauso wie vor 18 Jahren, als ich zum ersten Mal an die Wahlurne ging.

Michail: Ich wähle Boris Titow.

Julija: Ich wähle nicht, weil meine Stimme nicht wichtig ist. Aber ich würde Putin wählen.

Warum habt ihr euch so entschieden?

Alexei: Wenn es die kleinste Chance auf Änderung gäbe, würde ich wählen. Aber es hat keine würdigen Kandidaten. Ich habe schon vier Wirtschaftskrisen erlebt. Die russischen Medien nennen das «Stabilität». Aber wenn so etwas in der Wirtschaft passiert, was ist die Lösung? Das nutzlose Management komplett austauschen. Der Ernährungssektor, das Gesundheits- und das Bildungswesen – alle wesentlichen Bereiche sind ruiniert.

Dmitri: Anders als bei früheren Wahlen höre ich Gutes über einige Kandidaten. Ich hoffe, meine Wahl wird etwas ändern, auch wenn Putin bleibt.

Darja: Ich will mit meiner Stimme zeigen, dass auch noch Leute mit anderen Meinungen existieren.

Alexander: Putin ist ein sehr guter Präsident und bedeutet für Russland Stabilität in einer unsicheren Welt.

Michail: Für das Wahlprogramm von Titow, den Chef der Wachstumspartei, haben 800 Wissenschaftler, Geschäftsleute und andere Experten eine «Strategie des Wachstums» entwickelt. Ich finde, Institutionen müssen liberalisiert werden. Das verbessert das Leben der Leute.

Hat die Wahl Einfluss auf euer Leben?

Alexei: Ja. Meine Arbeit hängt von der Kaufkraft der Leute ab. Ist die gering, verdiene ich weniger Geld.

Darja: Wir reden mit unseren Freunden fast nicht darüber. Einige haben andere Meinungen, und die Wahl ist ein sensibles Thema, fast wie Religion.

Alexander: Nein, aber es gehört zu den Bürgerpflichten, wählen zu gehen.

Julija: Ich bin nicht politisch aktiv und glaube, es wird sich nichts ändern.

Was sind eure Hoffnungen und Ängste?

Alexei: Ich hoffe, dass die Regierung das Internet nicht mehr als jetzt regulieren wird. Zurzeit können wir frei kommunizieren. Meine Angst ist, dass all die «Stabilität» ins Nirgendwo und zu totaler Armut führt.

Darja: Ich hoffe, dass andere Meinungen gehört werden, etwa bei Themen wie Homosexualität und HIV.

Dmitri: So lange Putin bleibt, entwickelt sich Russlands Aussenpolitik weiter in eine schlechte Richtung. Das zeigt gerade wieder die Krise um den Giftanschlag in Grossbritannien. Im Wahlkampf habe ich aber auch positive Änderungen gesehen. Die Fernsehsender räumten auch anderen Meinungen Sendeplatz ein. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich hoffe, das bleibt so.

Julija: Ich hoffe, es wird sich nichts ändern, weil ich noch keinen anderen Präsidenten will.

*Wer bewirbt sich um das höchste Staatsamt in Russland?

Sieben gegen Putin



Wladimir Putin bestimmt seit der Jahrtausendwende die Geschicke Russlands – und seine Macht will er in absehbarer Zeit auch nicht abgeben. (Video: Tamedia/AFP)