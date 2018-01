«Die Proteste im Land machen Putin nervös»

Kreml-Kritiker Alexej Nawalny wurde immer wieder festgenommen und darf wegen seiner Haftstrafe auf Bewährung ohnehin nicht bei der Präsidentschaftswahl antreten. Warum kämpft er weiter?

Zum einen ist er Anwalt und hat ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl. Man hat ja nicht nur ihn, sondern auch seinen Bruder ins Visier genommen. Dieser sitzt eine Gefängnisstrafe ab, womit man auch Nawalny selber disziplinieren will. Zum anderen ist er ein Patriot, der sein Land in Gefahr sieht und früher durchaus nationalistische Töne angeschlagen hat. Seine Unterstützer riefen an den Demonstrationen den Slogan: «Ich gehe erst zu den Wahlen, wenn es eine wirkliche Auswahl gibt.» Nawalny protestiert zu Recht dagegen, dass man ihn mit einer Justiz-Farce von der Wahl ausgeschlossen hat.

Ulrich Schmid ist Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands an der Universität St. Gallen. (Bild: Universität St. Gallen) Ulrich Schmid ist Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands an der Universität St. Gallen. (Bild: Universität St. Gallen) Keine Konkurrenz

Der Kreml sieht im Oppositionellen Alexej Nawalny keine ernsthafte Bedrohung für Amtsinhaber Wladimir Putin. Der Staatschef sei «der unumschränkte Führer des politischen Olymps», sagte sein Sprecher Dmitri Peskow am Montag. «Wladimir Putins Popularität reicht weit über Russlands Grenzen hinaus.» Nawalny bedankte sich derweil nach seiner Freilassung aus dem Polizeigewahrsam bei den tausenden Demonstranten. «Heute war ein wichtiger Tag», schrieb Nawalny auf Twitter acht Stunden nach seiner Festnahme.

Fürchtet die Regierung Nawalny?

Die Festnahmen am Sonntag und die Durchsuchungen von Nawalnys Büros sind auch eine konsequente Folge der seit 2012 betriebenen Repressionspolitik, bei der etwa die Versammlungsfreiheit eingeschränkt wurde. Selbst wenn Nawalny antreten würde, wäre er für Putin keine reale Gefahr. Es geht vor allem darum, ihn und seine Mitarbeiter einzuschüchtern.

Warum denn, wenn er keine Gefahr darstellt?

Der Kreml sendet damit auch ein Signal an alle Oppositionellen. Man ist nervös geworden, weil Nawalny seine Protestaktionen nicht mehr nur in Moskau, sondern landesweit in rund 100 Städten organisiert. Wenn die Stammwählerschaft der Partei Einiges Russland und Putins in den ländlichen Regionen unter den Einfluss von Nawalnys Ideen gerät, dann ist das eine Gefahr. Nawalny bewirtschaftet erfolgreich das Thema der Korruptionsbekämpfung. Sein Video über die geheimen Reichtümer von Ministerpräsident Dmitri Medwedew erreichte 26 Millionen Klicks und wurde damit von jedem sechsten russischen Bürger gesehen.

An den jüngsten Protesten nahmen relativ wenige Menschen teil. Warum?

Auf die Strasse zu gehen bringt wenig, es ist gefährlich und erfordert Mut. Den Demonstranten drohen empfindliche Geldstrafen – besonders in Moskau und St. Petersburg. Zum anderen ist sich die Opposition uneins, ob es überhaupt sinnvoll ist, die Wahl zu boykottieren.

Hätte Nawalny eine Chance gehabt, wenn er hätte antreten dürfen?

Nein, natürlich nicht. Bei der Moskauer Bürgermeisterwahl 2013 hat er aber immerhin mehr als ein Viertel aller Stimmen bekommen. Selbst wenn er jetzt im März 15 Prozent erreicht hätte, wäre das ein gewaltiger Achtungserfolg gewesen, der für Publizität sorgt. So weit wollte es der Kreml nicht kommen lassen.

Präsident Nawalny: eine gute Lösung?

Die russische Wirtschaft braucht mehr Rechtssicherheit und mehr Investitionsanreize, und Nawalny, der sich gegen Korruption einsetzt, wäre hier ein glaubhafter Leader.

Hat gegen Putin überhaupt jemand eine Chance?

Keiner der übrigen 15 Kandidaten kommt derzeit in Umfragen auf zweistellige Zustimmungsraten. Einige nutzen die Wahl als Plattform, um ihre eigene Bekanntheit im Land zu steigern. Die Kommunistische Partei versucht sich mit dem Agrarunternehmer Pawel Grudinin ein modernes Gesicht zu geben. Ihre kleine, aber treue Stammwählerschaft wird sich für ihn einsetzen. Die TV-Moderatorin Xenia Sobtschak ist eine umstrittene Figur. Für sie zu stimmen birgt den Nachteil, dass man der Wahl den Anschein von Legitimität gibt, und davor schreckt die Opposition natürlich zurück. Viele halten Sobtschaks Kandidatur für ein Kreml-Projekt, zumal sie die Tochter des Ex-Bürgermeisters von St. Petersburg ist, unter dem Putin gross geworden ist.

Wie ist die Stimmung im Land vor der Wahl?

Putin hat seit der Krim-Annexion enorm hohe Zustimmungsraten von über 80 Prozent. Seine Aussenpolitik gefällt der Mehrheit. Die Bevölkerung sieht ausserdem keinen Widerspruch darin, den Präsidenten zu unterstützen und auf der anderen Seite die Arbeit der Regierung zu kritisieren. Putin kann die Regierung von heute auf morgen entlassen und hat so grossen Einfluss. Trotzdem tritt vor allem Ministerpräsident Medwedew als Sündenbock für alle Misserfolge der Regierung in Erscheinung.

Wirbt Putin für seine Wiederwahl?

Das ist das Erstaunliche: Putin hat bis jetzt kein konkretes Programm für die nächsten sechs Jahre vorgelegt. Sein Hauptversprechen an die Bevölkerung ist immer wieder Stabilität. Putin, so die Botschaft des Kremls, ist alternativlos. Ohne ihn drohen angeblich Chaos und ukrainische Verhältnisse.

Wenn er alternativlos ist, was passiert nach Putin?

Im Umfeld von Nawalny gibt es etliche junge hoffnungsvolle Politiker, von denen einige aber das Land verlassen haben. Dazu zählt etwa die Umweltaktivistin Jewgenia Tschirikowa, die ins Baltikum emigriert ist. Zudem gibt es Anzeichen, dass Putin selbst eine junge Generation aufbaut. Anton Waino, der Vorsitzende der Präsidialverwaltung, ist überraschend früh in dieses hohe Amt gekommen. Viele nennen auch Wirtschaftsminister Maxim Oreschkin als möglichen Anwärter für höhere Weihen.