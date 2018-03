«Es sieht so gut aus wie lange nicht mehr»

Herr Pfennig, was wird das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bringen?

Von dem Treffen ist auf jeden Fall eine atmosphärische Verbesserung zu erwarten. Es ist immer ratsamer, miteinander zu reden, als sich wechselseitig verbal zu bedrohen. Substanzielle Ergebnisse können nicht prognostiziert werden, aber beide Seiten wollen und brauchen einen Erfolg. Ein freundliches Treffen wäre an sich schon ein Erfolg. Viel wird ausserdem davon abhängen, ob das innerkoreanische Gipfeltreffen im April stattfindet und welche Ergebnisse dort erzielt werden.

Werner Pfennig ist Leiter des Instituts für Koreastudien der Freien Universität Berlin. (Bild: zvg) Werner Pfennig ist Leiter des Instituts für Koreastudien der Freien Universität Berlin. (Bild: zvg)

Kim ist angeblich zu Zugeständnissen bereit. Wie realistisch sind diese?

Das angebliche Zugeständnis bezüglich der Militärmanöver von Südkorea und den USA kommt überraschend. Diese Manöver hat Nordkorea immer als Bedrohung empfunden. Allerdings: Der Norden hat Abgesandte des Südens als Botschafter in Washington benutzt, es gab nichts Schriftliches. Was als Absichtserklärung Kim Jong-uns verkündet wurde, waren die Worte eines Südkoreaners. Geht es schief, könnte der Norden sagen, der Süden und die USA hätten es falsch verstanden. Sollte Pyongyang tatsächlich «Routinemanöver» tolerieren, wäre das ein maximales Zugeständnis. Dafür wird natürlich eine Gegenleistung erwartet, etwa die Lockerung oder Aufhebung von Sanktionen.

Kim will auch über Denuklearisierung sprechen. Ein Hoffnungsschimmer?

Der Norden ist immer bereit, über Denuklearisierung zu sprechen, aber nicht nur exklusiv über seine eigene. Raketen und Nuklearwaffen sind die Überlebensgarantie Nordkoreas. Ihre unwiderrufliche Abschaffung kann nur am Ende eines Verhandlungsprozesses stehen, etwa als Ergebnis eines Friedensvertrags.

Wann wäre das Treffen ein Erfolg?

Wenn es den Weg zu einem Friedensvertrag bereitet. Aber viel hängt davon ab, wo es stattfindet und welche konkreten Ergebnisse es bringt. Im Selbstverständnis des Nordens hat Kim Jong-un ein Maximum an Zugeständnissen gemacht. Er muss also nach dem Treffen zeigen können, dass die USA zu einem Entgegenkommen bereit sind. In den letzten Wochen gingen die Initiativen fast immer von Pyongyang aus. Das Regime sorgte für Überraschungen, was eine grosse Erwartungshaltung aufbaut. Vorsichtiger Optimismus ist angesagt und die Erwartung, dass alle Beteiligten diese vielleicht einmalige Chance nutzen.

Was droht im schlimmsten Fall?

Dass Herr Trump die Kontrolle über sich verliert. Oder dass die Demokratische Volksrepublik Korea (DRVK) sich reingelegt fühlt. Schlecht wäre auch, wenn Südkorea den Eindruck bekäme, der Norden und die USA würden sich auf Kosten des Südens einigen. Auch dass es zu einer neuen Spirale von Sanktionen und Waffentests kommt, ist nicht auszuschliessen.

Was ziehen Trump und Kim persönlich aus diesem Treffen?

Kim ist in seinem Land populär, Trump in seinem Land vielleicht weniger. Beide brauchen einen Erfolg. Beide können behaupten, nur ihre Politik habe das Treffen ermöglich. Trump könnte seine harte Haltung und die Sanktionen geltend machen, Kim Nordkoreas Rüstungsfortschritte und seine vermeintliche Friedensliebe. Die DVRK war bisher meist etwas schlauer als die anderen. Wenn sie mit dem eitlen Herrn Trump richtig umgeht, könnte das Treffen zu einem Erfolg und zu einer Verbesserung in Nordostasien führen.

Ihr Fazit?

Im Moment sieht es so gut aus wie schon lange nicht mehr. Andere Staaten sollten Südkoreas Präsidenten unterstützen und allen Parteien ihre guten Dienste anbieten.