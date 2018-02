«Skandal gefährdet Solidarität mit Ärmsten»

In Bangladesh versorgt Oxfam die aus Burma geflohenen Rohingya mit sauberem Wasser. In Jordanien unterstützt die NGO ausgebeutete Frauen bei ihrer beruflichen Weiterbildung. Und im Libanon nimmt sich das Hilfswerk syrischer Flüchtlinge an. Die Liste an Aktivitäten des globalen Verbunds, der aus insgesamt 20 Hilfsorganisationen besteht, liesse sich endlos fortsetzen. Stehen Projekte wie diese in mehr als 90 Ländern auf der ganzen Welt nun auf der Kippe?

Umfrage Würden Sie noch an Oxfam spenden? Ja, auf jeden Fall. Die Hilfsbedürftigen sollten nicht unter dem Skandal leiden.

Ich bin unschlüssig.

Nein, Oxfam ist bei mir unten durch.

Ich spende ohnehin nicht an Hilfsorganisationen.

Oxfam steckt in der Krise. Seit Wochen jagt ein Skandal den nächsten – erst am Dienstag gab der Generaldirektor der NGO 26 neue Fälle sexuellen Fehlverhaltens bekannt. Nach Grossbritannien hat nun auch die Schweiz ihre Zahlungen an Oxfam sistiert. Auch Schweden bewilligt momentan keine Anträge für humanitäre Programme von Oxfam.

Oxfam-Sprecher: Aktuelle Projekte sind gesichert

Vom Jahresbudget der britischen Oxfam-Unterorganisation von umgerechnet rund 520 Millionen Franken stammen laut der «Neuen Zürcher Zeitung» immerhin 41 Millionen Franken aus dem britischen Haushalt. Die Schweiz beteiligte sich in den letzten fünf Jahren mit 20 Millionen Franken an Oxfam-Projekten.

Die Gefahr, dass von Oxfam unterstützte Menschen nun keine Hilfe mehr bekommen, besteht laut Steffen Küssner von Oxfam Deutschland nicht: «Bei verschiedenen Institutionen wird die Zusammenarbeit mit Oxfam derzeit überprüft. Zugesagte und bereits bestehende Projekte laufen aber weiter», sagt der NGO-Sprecher zu 20 Minuten. «Es gibt keine Projekte, die akut gefährdet sind.» Die Laufzeit der aktuellen Projekte sei unterschiedlich, so Küssner, und betrage zwischen einem und fünf Jahren.

«Wir wollen mit Offenheit überzeugen»

Natürlich hätten viele Oxfam-Organisationen wegen des Skandals Spendenrückgänge zu verkraften, sagt Küssner. Während Oxfam Grossbritannien massive Einbussen zu beklagen habe, seien diese aber anderswo, etwa bei Oxfam Deutschland, geringer. «Es gibt auch Menschen, die uns genau deswegen jetzt unterstützen und spenden», betont Küssner.

Was die Finanzierung zukünftiger Projekte anbelangt, ist Küssner optimistisch, denn Oxfam wolle das Vertrauen seiner Unterstützer zurückgewinnen. «Wir hoffen, die Leute mit Transparenz und Offenheit überzeugen zu können», sagt er. Zu diesem Zweck hat sich Oxfam einen umfangreichen Massnahmenkatalog auferlegt.

Zum Aktionsplan gehört eine externe Untersuchungskommission aus Frauenrechtsexpertinnen, die sexuelle Gewalt sowie die Organisationskultur bei Oxfam analysieren und verbindliche Empfehlungen geben soll. Zudem stellt Oxfam zusätzliches Geld und mehr Mitarbeiter für Massnahmen zum Schutz vor Belästigung und sexuellem Missbrauch bereit. Eine globale Datenbank von Referenzgebern soll verhindern, dass problematischen Mitarbeitern falsche oder nicht überprüfbare Empfehlungen ausgestellt werden, sodass diese anderswo erneut zum Einsatz kommen.

Ethik-Experte rät von Spenden ab

Die Situation bei Oxfam ist auch bei anderen Hilfsorganisationen ein Thema. «Das veranlasst uns, unsere eigenen Verhaltensrichtlinien auf ihre Aktualität zu überprüfen», heisst es etwa bei Terre des hommes. Die Glückskette will ihre Schutzmechanismen und die ihrer Partnerhilfswerke ebenfalls überprüfen. Auch das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) hat das Thema zum Anlass genommen, «unsere Mitarbeitenden im In- und Ausland erneut zu sensibilisieren», wie SRK-Sprecherin Sabine Zeilinger sagt. Das SRK bedauere, dass der Skandal zu einem «Vertrauensverlust in die humanitäre Arbeit führt». Es dürfe nicht sein, dass dieser Skandal die Solidarität mit den Verletzlichsten und Bedürftigsten in Frage stelle.

Der Ethik-Experte Bernd Villhauer hat Verständnis für Menschen, die nicht mehr an Oxfam spenden wollen. «Es besteht bei NGOs gelegentlich die Gefahr der Selbstgerechtigkeit. Das Gefühl ‹Wir sind doch die Guten› führt dann zu mangelnder interner Kontrolle», sagt der Geschäftsführer des Weltethos-Instituts an der Universität Tübingen zu 20 Minuten.

Die Geschäftsführerin von Oxfam International, Winnie Byanyima, habe zum Glück deutlich gemacht, dass es eine lückenlose Aufklärung geben wird. «Bis das geschehen ist, gibt es keinen Grund, diese Organisation weiter zu unterstützen, weder privat noch mit Steuermitteln. Nur so kann der nötige Druck für eine Selbstreinigung aufgebaut werden», ist der Wirtschaftsethiker überzeugt.