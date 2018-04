Wieso will Deutschland Puigdemont ausliefern?

Seit zehn Tagen sitzt der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont in der Justizvollzugsanstalt Neumünster in Festhaltegewahrsam. Am Dienstag hat die schleswig-holsteinische Generalstaatsanwaltschaft einen Auslieferungshaftbefehl gegen ihn beantragt. Wie geht es jetzt weiter? Und hat die Justiz in Schleswig-Holstein in vorauseilendem Gehorsam gehandelt? Die wichtigsten Antworten.

Was passiert als Nächstes?

Über den Antrag der Generalstaatsanwaltschaft muss nun das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht (OLG) entscheiden. Wie lange dies dauert, sei «derzeit noch offen», teilte das Gericht mit. Es muss prüfen, ob Puigdemont in Auslieferungshaft genommen wird, und dazu Unterlagen aus Spanien einsehen. Danach muss es entscheiden, ob die Überstellung des Politikers an die spanischen Behörden rechtlich zulässig ist. Danach ist gemäss «Spiegel online» wieder die Generalstaatsanwaltschaft am Zug, sie befindet abschliessend über die Durchführung der Übergabe.

Was kann Puigdemont tun?

Puigdemont kann gegen den Entscheid Verfassungsbeschwerde einlegen. Über seine deutschen Anwälte hat er bereits juristische Schritte gegen den Auslieferungshaftbefehl eingeleitet. «Anträge auf Zurückweisung» habe man bereits gestellt, teilte der Rechtsanwalt Till Dunckel in Hamburg mit.

Hätte die Generalstaatsanwaltschaft auch anders entscheiden können?

Laut dem deutschen Strafprozessrechtler Martin Heger ist die Lage klar: «Wenn ein EU-Haftbefehl vorliegt, wird dieser auch vollstreckt, sofern die Voraussetzungen dafür erfüllt sind», sagte er kürzlich dem «Spiegel». Eine Voraussetzung: Eines der vorgeworfenen Vergehen muss auch in Deutschland strafbar sein. Gesucht wurde Puigdemont wegen des Vorwurfs der Rebellion, des Aufstands gegen die Staatsgewalt und der Veruntreuung von Staatsgeldern.

Welche der vorgeworfenen Vergehen sind in Deutschland strafbar?

Dass der Vorwurf der Veruntreuung den deutschen Strafgesetzen entspricht, war von vornherein klar. Weniger eindeutig war dies beim Vorwurf der Rebellion. Doch nun ist die Generalstaatsanwaltschaft zum Schluss gekommen, dass auch hier ein Straftatbestand vorliegt. Der von der spanischen Justiz erhobene Vorwurf der Rebellion beinhalte im Kern den Vorwurf, trotz zu erwartender gewaltsamer Ausschreitungen ein verfasssungswidriges Referendum abgehalten zu haben. Das entspreche dem Vorwurf des Hochverrats nach deutschem Strafgesetz.

Warum hatte Belgien Puigdemont nicht ausgeliefert?

Die belgische Justiz hatte das Verfahren zur Auslieferung Puigdemonts im Dezember 2017 eingestellt. Der Richter hatte das Verfahren laut Puigdemonts Anwalt Paul Bekaert als «gegenstandslos» eingestuft. In Belgien lebte Puigdemont in der Nähe von Brügge im niederländischsprachigen Teil Flandern. Dort leben viele Separatisten, die Flandern von Belgien unabhängig sehen wollen.

Was droht Puigdemont?

Wegen des Vorwurfs der Rebellion drohen dem Ex-Regionalpräsidenten Kataloniens 30 Jahre Haft. Er muss mit einem harten Verfahren rechnen. Mehrere seiner Weggefährten sitzen bereits in Untersuchungshaft.





(mlr/afp)