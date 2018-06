Deutsche Politikerin warnt vor zu viel WM-Jubel

Die Vizepräsidentin des deutschen Bundestags, Claudia Roth von den Grünen, hat ihre Landsleute während der Fussball-Weltmeisterschaft in Russland zur Zurückhaltung ermahnt.

«Natürlich darf man sich freuen, wenn die deutsche Mannschaft gut spielt und gewinnt. Und ich will auch niemandem verbieten, ein Fähnchen aufzuhängen», sagte Roth in der Sonntagsausgabe des Berliner «Tagesspiegels». «Ich finde aber, dass es uns Deutschen gut zu Gesicht steht, wenn wir Zurückhaltung walten lassen mit der nationalen Selbstbeweihräucherung.»

Roth schlägt Kritik entgegen

Roth verwies in diesem Zusammenhang auf das Erstarken des Rechtspopulismus. Mit der AfD gebe es nun eine Partei, die die deutsche Fahne instrumentalisiere, um Ausgrenzung gegenüber anderen Menschen zu signalisieren. «Das lässt sich nicht einfach so ausblenden, das sollten wir im Blick haben. Deshalb: Feiern ja, Nationalismus nein.»

Die Reaktionen auf Roths Empfehlung liessen dann auch nicht lange auf sich warten. Sowohl andere Medien als auch Twitter-Nutzer und User anderer sozialer Netzwerke griffen Roths Äusserungen kritisch auf. Die «Welt» etwa nennt Roth in einem Kommentar süffisant «das moralische Ankerzentrum der Republik».

Der Medienanwalt, Blogger und dem rechten Spektrum zugerechnete Publizist Joachim Nikolaus Steinhöfel sieht in Roths Aussagen «kleinbürgerliches Unteroffiziersgehabe».



Andere Twitterer sehen das ähnlich.



Heute spielt die Nationalmannschaft. Aber denkt bitte auch an Claudia Roth. Bei jedem Tor ganz feste an die armen Flüchtlinge denken, die unterdrückten Frauen, die Vögel und die Bienen. Auf gar keinen Fall an Deutschland!