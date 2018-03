Welche Online-Shops sind vertrauenswürdig?

Lieber Phil Geld

Ich kaufe viele Sachen online. Teilweise bin ich mir gar nicht sicher, ob die Seiten, auf denen ich bestelle, seriös sind. Wie finde ich am einfachsten heraus, ob der Online-Shop vertrauenswürdig ist und ich ohne Bedenken meine Kreditkartendaten angeben kann?

Umfrage Hast du schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht beim Online-Shopping? Nein, das ist mir bisher erspart geblieben.

Ja, ich wurde schon einmal abgezockt – bezahlt, aber Ware nie erhalten.

Noch nie, denn ich kaufe nur bei Online-Shops, denen ich voll und ganz vertraue.

Deine Frage an Phil Geld

Nutze auch du unseren Ratgeberservice rund ums Geld und Rechtliches: Phil Geld beantwortet Fragen zu den Themen Konsum, Arbeit, Wohnen und Recht. Beispielsweise: «Darf die Firma meinen Computer ausspionieren?» oder «Kann ich mir schon legal ein Tattoo stechen lassen?» Du kannst uns auch über Missstände ins Bild setzen und sagen, was dich besonders ärgert. Sende deine Frage an

dieses Formular (siehe auch Button oben rechts). Die Altersangabe hilft uns, die Tipps noch konkreter auf deine Situation zu beziehen. Interessante Anfragen und die entsprechenden Antworten publizieren wir unter geändertem Vornamen in dieser Rubrik. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann. Nutze auch du unseren Ratgeberservice rund ums Geld und Rechtliches: Phil Geld beantwortet Fragen zu den Themen Konsum, Arbeit, Wohnen und Recht. Beispielsweise: «Darf die Firma meinen Computer ausspionieren?» oder «Kann ich mir schon legal ein Tattoo stechen lassen?» Du kannst uns auch über Missstände ins Bild setzen und sagen, was dich besonders ärgert. Sende deine Frage an phil.geld@20minuten.ch oder verwende(siehe auch Button oben rechts). Die Altersangabe hilft uns, die Tipps noch konkreter auf deine Situation zu beziehen. Interessante Anfragen und die entsprechenden Antworten publizieren wir unter geändertem Vornamen in dieser Rubrik. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann.

Liebe Gina

Nebst den vielen Vorzügen birgt das Internet auch einige Gefahren. Beim Online-Shopping ist deshalb besonders darauf zu achten, dass Einkäufe auf seriösen beziehungsweise vertrauenswürdigen Internetseiten getätigt werden.

Vor Abschluss einer Bestellung sollte grundsätzlich zuerst geprüft werden, ob der Anbieter auch tatsächlich vertrauenswürdig ist. Hinweise dazu liefern beispielsweise Informationen wie Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse über das Unternehmen im Impressum oder in den Kontaktangaben. Sind solche Angaben nicht oder kaum auffindbar, ist bereits Vorsicht geboten.

Weitere Hinweise können die Korrektheit der Sprache oder die Authentizität der Bilder auf der Internetseite liefern. Ein Blick in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) kann ebenfalls Aufschluss über die Vertrauenswürdigkeit eines Anbieters geben. Nebst detaillierten Angaben über das Unternehmen ist auch ein Gütesiegel hilfreich, wie zum Beispiel «Trusted Shops».

Zahlungsmethoden gibt es mittlerweile viele. Das Zahlen per Rechnung ist wohl die sicherste Zahlungsmethode. Verbreiteter ist jedoch die Zahlung mittels Kreditkarte. Wer so bezahlt, sollte seine Kreditkartendaten grundsätzlich nur bei Internetseiten angeben, die eine verschlüsselte Übermittlung gewährleisten. Dies erkennt man am verwendeten Protokoll in der URL: https an Stelle von http. Bei Anbietern, die nur gegen Vorauskasse liefern, ist grundsätzlich Vorsicht geboten. Nach vollendeter Bestellung empfiehlt es sich, die Zahlungs- und Bestellbestätigung zu Beweiszwecken aufzubewahren.

Ich hoffe, diese Informationen helfen dir. Wenn du dir nicht sicher bist, ob eine Internetseite oder ein Anbieter seriös ist oder nicht, verzichtest du besser auf ein verlockendes Angebot statt in eine Falle zu geraten.

Freundlich grüsst

Phil Geld

E-Mail: phil.geld@20minuten.ch

(20 Minuten)