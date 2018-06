Muss ich für meinen Chef jederzeit erreichbar sein?

Lieber Phil Geld

Mein Chef verlangt von mir, dass ich auch nach Feierabend und an den Wochenenden erreichbar bin. Er schreibt mir vermehrt spätabends E-Mails. Allmählich fängt mich das an zu stören. Ich möchte nicht jeden Abend ein E-Mail von meinem Chef als Gutenachtgeschichte lesen. Muss ich tatsächlich rund um die Uhr für ihn erreichbar sein?

Liebe Alexandra

Grundsätzlich muss kein Arbeitnehmer für seinen Arbeitgeber rund um die Uhr erreichbar sein. Das Arbeitsgesetz (ArG) regelt explizit Pausen sowie Höchstarbeitszeiten.

Weiter haben Arbeitnehmende auch das Recht auf ungestörte Freizeit. Dreht sich jedoch auch in der Freizeit alles nur noch um den Job, können sich Arbeitnehmende wohl kaum genügend erholen. Erwartet somit der Arbeitgeber, dass man nach Feierabend, am Wochenende oder gar in den Ferien jederzeit erreichbar ist, kann diese Zeit nicht als Freizeit angerechnet werden und muss entschädigt werden.

Gemäss Art. 321c Abs. 3 OR ist für die effektiv geleistete Arbeitszeit ein Ausgleich in Form von Freizeit gleicher Dauer oder Bezahlung des vertraglich vereinbarten Lohns inklusive einer Überstundenentschädigung von 25 Prozent geschuldet. Für blosses Zurverfügungstehen ist dem Arbeitnehmenden ebenfalls Ersatz zu entrichten, allerdings üblicherweise in einem geringeren Umfang.

Kein Anspruch auf Entschädigung besteht, wenn der Arbeitnehmende nur für betriebliche Notfälle erreichbar sein muss, er aber auch nur in einer solchen Situation kontaktiert wird. Ebenfalls besteht kein Anspruch, wenn der Arbeitnehmende aus eigenem Antrieb und somit freiwillig in seiner Freizeit oder in den Ferien Geschäftsmails abruft, liest und beantwortet.

Ich empfehle dir, das Gespräch mit deinem Arbeitgeber zu suchen, um klare Verhältnisse zu schaffen und eine einvernehmliche Lösung zu finden.



