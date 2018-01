Wer bezahlt, wenn meine Kochfelder kaputt sind?

Lieber Phil Geld

Zwei meiner vier Kochfelder in meiner Mietwohnung haben nach zehn Jahren den Geist aufgegeben. Der Vermieter ist der Ansicht, dass ich die Kosten für die Reparatur selber zu tragen habe. Hat er Recht damit?

Umfrage Musstest du in deiner Wohnung schon mal einen grösseren Schaden selbst bezahlen? Ja, ich musste schon mal was bezahlen.

Nein, das übernimmt immer mein Vermieter.

Ich hatte zum Glück noch nie einen grösseren Schaden in der Wohung.

Liebe Joelle

Gemäss Art. 259a OR hat grundsätzlich der Vermieter für Mängel an der Mietwohnung aufzukommen. Es sei denn, es handelt sich um den sogenannten «kleinen Unterhalt». In diesem Fall müssen Mieterinnen und Mieter Mängel, die durch kleine, für den gewöhnlichen Unterhalt erforderliche Reinigungen oder Ausbesserungen behoben werden können, auf eigene Kosten beseitigen (Art. 259 OR).

Zum «kleinen Unterhalt» gehören zum Beispiel das Ölen von Scharnieren und Türschlössern, das Auswechseln von Duschschläuchen und WC-Brillen sowie das Entkalken von Wasserhähnen. Die Unterhaltspflicht des Mieters umfasst somit sämtliche Reinigungs- und Ausbesserungsarbeiten, die selbst eine handwerklich durchschnittlich begabte Person mit einfachen Handgriffen ausführen kann. Die Kosten für das Material sollen aber gering sein.

Muss jedoch eine Fachperson zur Beseitigung eines Mangels beigezogen werden, hat der Vermieter dafür die vollen Kosten zu übernehmen. Das ist der sogenannte «gewöhnliche Unterhalt». Dazu gehören zum Beispiel das Entstopfen von Hauptleitungen für das Abwasser, die Reparatur des Geschirrspülers durch eine Fachperson oder das Reinigen von Fensterläden, wenn das ohne Gerüst nicht möglich ist.

Mängel, die der Mieter nicht auf eigene Kosten zu beseitigen hat, müssen umgehend dem Vermieter gemeldet und deren Beseitigung verlangt werden. Keinesfalls sollte der Mieter selbst einen Handwerker beauftragen, den Mangel zu beheben.

Das heisst für dich, liebe Joelle: Das Reparieren von defekten Kochfeldern gehört zum «gewöhnlichen Unterhalt» und dafür hat der Vermieter die vollen Kosten zu tragen. Solltest du dennoch von deinem Vermieter eine Rechnung für die Reparatur erhalten, so rate ich dir, diese per Einschreiben an ihn zurückzuweisen.

Freundlich grüsst

Phil Geld

