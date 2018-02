Kann ich von einem Kaufvertrag zurücktreten?

Lieber Phil Geld

Ich habe mich letzte Woche auf der Strasse überreden lassen, einen Kaufvertrag für eine Kosmetikbox zu unterzeichnen. Wenn ich mir das nun aber genauer überlege, brauche ich diese Box mit unendlich vielen Kosmetikartikeln gar nicht. Kann ich den Kaufvertrag irgendwie rückgängig machen?

Umfrage Hast du schon mal versucht einen Kaufvertrag aufzulösen? Ja, aber ich hatte keine Chance.

Nein, ich wusste gar nicht, dass das in gewissen Fällen möglich ist.

Ja, zum Glück konnte ich den bereuten Kauf rückgängig machen.

Deine Frage an Phil Geld

Nutze auch du unseren Ratgeberservice rund ums Geld und Rechtliches: Phil Geld beantwortet Fragen zu den Themen Konsum, Arbeit, Wohnen und Recht. Beispielsweise: «Darf die Firma meinen Computer ausspionieren?» oder «Kann ich mir schon legal ein Tattoo stechen lassen?» Du kannst uns auch über Missstände ins Bild setzen und sagen, was dich besonders ärgert. Sende deine Frage an

dieses Formular (siehe auch Button oben rechts). Die Altersangabe hilft uns, die Tipps noch konkreter auf deine Situation zu beziehen. Interessante Anfragen und die entsprechenden Antworten publizieren wir unter geändertem Vornamen in dieser Rubrik. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann.

Nutze auch du unseren Ratgeberservice rund ums Geld und Rechtliches: Phil Geld beantwortet Fragen zu den Themen Konsum, Arbeit, Wohnen und Recht. Beispielsweise: «Darf die Firma meinen Computer ausspionieren?» oder «Kann ich mir schon legal ein Tattoo stechen lassen?» Du kannst uns auch über Missstände ins Bild setzen und sagen, was dich besonders ärgert. Sende deine Frage an phil.geld@20minuten.ch oder verwende(siehe auch Button oben rechts). Die Altersangabe hilft uns, die Tipps noch konkreter auf deine Situation zu beziehen. Interessante Anfragen und die entsprechenden Antworten publizieren wir unter geändertem Vornamen in dieser Rubrik. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann.

Liebe Marta

Grundsätzlich gilt: Gekauft ist gekauft! Ein allgemeines Widerrufsrecht kennt das Gesetz nicht. Bei sogenannten Haustürgeschäften sieht die Sache allerdings etwas anders aus.



Unter Haustürgeschäften versteht man Verträge, die zu Hause oder in anderen Wohnräumen, am Arbeitsplatz, auf offener Strasse, in öffentlichen Verkehrsmitteln, an einer Werbeveranstaltung (nicht aber an Messen!) oder am Telefon zustande gekommen sind (Art. 40b OR). Da bei einem Haustürgeschäft der Käufer vom Verkäufer meist überrumpelt und zum Vertragsschluss verleitet wird, hat der Käufer unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, den Vertrag zu widerrufen.

Widerrufen werden können allerdings nur Verträge, die eine bewegliche Sache oder eine Dienstleistung im Wert von mindestens 100 Franken zum Gegenstand haben und für den persönlichen oder familiären Gebrauch bestimmt sind. Vom Widerrufsrecht ausdrücklich ausgenommen sind Versicherungsverträge (Art. 40a Abs. 2 OR). Weiter besteht das Widerrufsrecht nur dann, wenn der Käufer die Vertragsverhandlungen nicht ausdrücklich gewünscht hat (Art. 40c lit. a OR). Sind die genannten Voraussetzungen gegeben, kann der Käufer innert 14 Tagen vom Vertrag zurücktreten (Art. 40e Abs. 2 OR).

Der Verkäufer muss den Käufer schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, über das Widerrufsrecht in Kenntnis setzen (Art. 40d OR). Die 14-tägige Frist beginnt daher erst, sobald der Käufer den Vertrag abgeschlossen hat und über das Widerrufsrecht informiert wurde (Art. 40e Abs. 2 OR). Die Frist ist eingehalten, wenn der Käufer am letzten Tag der Widerrufsfrist dem Verkäufer seinen Widerruf mitteilt oder seine Widerrufserklärung der Post übergibt (Art. 40e OR). Der Widerruf ist von Gesetzes wegen an keine besondere Form gebunden. Es empfiehlt sich jedoch aus Beweisgründen den Vertrag schriftlich zu widerrufen.

Liegt also der zustande gekommene Vertrag über die Kosmetik-Box noch keine 14 Tage zurück und übersteigt er den Betrag von 100 Franken, solltest du grundsätzlich ohne weiteres vom Vertrag zurücktreten können, liebe Marta.

Freundlich grüsst

Phil Geld

E-MAIL: phil.geld@20minuten.ch

(20 Minuten)