Wie wehre ich mich gegen eine falsche Betreibung?

Lieber Phil Geld

Gegen mich wurde irrtümlicherweise eine Betreibung eingeleitet. Da ich momentan auf Jobsuche bin, kommt mir diese Betreibung höchst ungelegen. Wie werde ich den Eintrag im Betreibungsregister schnellstmöglich los?

Liebe Janina

Nach schweizerischem Vollstreckungsrecht kann ein Gläubiger eine Betreibung einleiten, ohne dass er den Bestand seiner Forderung nachweisen muss. Das bedeutet grundsätzlich, dass jeder jeden betreiben kann, unabhängig davon, ob tatsächlich eine gerechtfertigte Betreibung beziehungsweise eine Schuld besteht oder nicht.

Sobald eine Betreibung eingeleitet wird, erscheint sie im Betreibungsregisterauszug der betroffenen Person. Da das Betreibungsregister interessierten Dritten zur Einsicht offensteht, kann ein Eintrag im Betreibungsregister weitreichende negative Folgen für den Betriebenen haben. Was insbesondere bei der Wohnungs- oder wie in deinem Fall der Stellensuche verheerend sein kann.

Um einen Eintrag im Betreibungsregister loszuwerden, stehen folgende Varianten zur Verfügung:

– Die Zeit verstreichen lassen: Nach fünf Jahren erscheint ein Eintrag in einem Betreibungsregisterauszug automatisch nicht mehr. Da du jedoch auf Jobsuche bist, fällt diese Variante weg.

– Den Gläubiger zum Rückzug der Betreibung bitten: Zieht der Gläubiger die Betreibung zurück, erscheint der Eintrag nicht mehr im Betreibungsregisterauszug. Ein Brief ans Betreibungsamt reicht dazu aus. Zu bemerken ist bei dieser Variante jedoch, dass ein Gläubiger zu keinem Rückzug gezwungen werden kann. Als Schuldner kann man somit nur auf den Goodwill des Gläubigers hoffen.

– Ein Gesuch um Löschung des Eintrags beim Gericht einreichen: Kann schriftlich bewiesen werden, dass die Forderung (samt Zinsen) bereits beglichen wurde, wird das Gericht dem Gesuch stattgeben und das Betreibungsamt anweisen, die Betreibung aufzuheben und den Eintrag zu löschen. Aber Achtung: Bei dieser Variante fallen Gerichtskosten an.

– Die Klage vor Gericht: Wer zu Unrecht betrieben worden ist, kann mit einer gerichtlichen Klage, der sogenannten negativen Feststellungsklage, die Löschung der Betreibung fordern. Auch bei dieser Variante fallen jedoch erhebliche Gerichtskosten an.

Das bedeutet für dich, liebe Janina: Bist du tatsächlich zu Unrecht betrieben worden und zieht der Gläubiger die Betreibung nicht freiwillig zurück, kannst du mit der negativen Feststellungsklage die Löschung deines Betreibungsregistereintrags fordern. Solltest du dich für diese Variante entscheiden, rate ich dir, einen Anwalt beizuziehen.

Freundlich grüsst

Phil Geld

(20 Minuten)