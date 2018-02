Arbeitgeber in Konkurs – was ist mit meinem Lohn?

Lieber Phil Geld

Ich befürchte, mein Arbeitgeber könnte demnächst in Konkurs gehen. Ich sorge mich daher um mein Einkommen. Was kann ich tun, wenn die Lohnzahlungen ausbleiben?

Bei ausbleibenden Lohnzahlungen solltest du dringend handeln. Mahne deinen Arbeitgeber schriftlich, am besten mit einem eingeschriebenen Brief und unter Ansetzung einer kurzen Frist zur Lohnzahlung. Um deiner Forderung etwas Nachdruck zu verleihen, kannst du deine Arbeit so lange niederlegen, wie der Arbeitgeber mit der fälligen Lohnzahlung im Rückstand ist. Verstreicht die Frist ungenutzt, kannst du deinen Lohn (inklusive Verzugszinsen) mittels einer Betreibung einfordern.

Da ausbleibende Lohnzahlungen auf die Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers hinweisen, solltest du von deinem Arbeitgeber die Sicherstellung deines künftigen Lohnes verlangen. Ist dein Arbeitgeber aufgrund endgültiger Zahlungsunfähigkeit nicht fähig, dir deinen ausstehenden Lohn zu bezahlen oder dir innert angemessener Frist eine Sicherheit zu leisten, kannst du das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen und Schadenersatz fordern. Dieser Schritt sollte allerdings gut überlegt sein.

Fällt der Arbeitgeber in Konkurs, solltest du dich umgehend an die Arbeitslosenkasse wenden. Ab dem Tag der Konkurseröffnung erhältst du Arbeitslosentaggelder, in der Regel 80 Prozent des versicherten Verdienstes. Für Forderungen aus der Zeit vor dem Konkurs ist die Insolvenzentschädigung der Arbeitslosenversicherung zuständig. Sie deckt offene Lohnforderungen der letzten vier Monate des Arbeitsverhältnisses, im Gegensatz zur Arbeitslosenversicherung in der Regel sogar vollständig. Nicht gedeckt sind allerdings Kinderzulagen, Spesen sowie Kranken- oder Unfalltaggelder. Die Insolvenzentschädigung muss innert 60 Tagen nach der Publikation der Konkurseröffnung beantragt werden, und zwar bei der zuständigen kantonalen Arbeitslosenkasse.

Zu beachten ist, dass die Insolvenzentschädigung nur Lohnansprüche deckt, die noch während des Arbeitsverhältnisses entstanden sind. Kündigst du das Arbeitsverhältnis fristlos wegen Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers, kommt die Versicherung nicht mehr für Ansprüche auf, die danach entstanden sind. Von einer voreiligen fristlosen Kündigung ist daher abzuraten.

Kann dein Arbeitgeber deinen Lohn nicht mehr auszahlen oder muss er tatsächlich Konkurs anmelden, solltest du also rasch handeln. Wichtig ist, die richtigen Schritte einzuleiten und dabei keine Fristen zu verpassen. Ich rate dir daher, liebe Céline, dich schlimmstenfalls rechtlich beraten zu lassen.

