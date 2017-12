Was tun bei verspätetem Weihnachtsgeschenk?

Lieber Phil Geld

Ich habe im Onlineversand ein Weihnachtsgeschenk für meine Freundin bestellt. Die bestellte Ware sollte gerade noch vor Weihnachten bei mir eintreffen. Was kann ich tun, wenn nicht? Was sind meine rechtlichen Möglichkeiten? Kann ich vom Kaufvertrag zurücktreten?

Lieber Samuel



Eine Lieferverzögerung durch den Verkäufer berechtigt dich als Käufer nicht, ohne weiteres vom Kaufvertrag zurückzutreten. Vorerst musst du den Verkäufer schriftlich oder mündlich mahnen, um den Verkäufer überhaupt in Verzug zu setzen. Eine Mahnung erübrigt sich nur dann, wenn für die Lieferung ein bestimmter Liefertermin ausdrücklich vereinbart wurde. In diesem Fall gerät der Verkäufer bereits mit Ablauf des vereinbarten Termins in Verzug (vgl. hierzu Art. 102 OR).

Befindet sich der Verkäufer in Verzug, lieber Samuel, kannst du ihm eine angemessene Nachfrist setzen, bis zu deren Ablauf er die von dir bestellte Ware nachträglich liefern kann. Wann eine Nachfrist als angemessen gilt, ergibt sich nicht aus dem Gesetz. Die Angemessenheit beurteilt sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalls. Je nach Ware sollten jedoch einige wenige Tage ausreichen.

Liefert der Verkäufer auch innert der von dir angesetzten Nachfrist nicht, hast du grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Du kannst auf der Lieferung deiner Ware beharren und dazu allenfalls Schadenersatz für die Verspätung geltend machen. Oder du verzichtest auf die Lieferung der Ware und trittst vom Kaufvertrag zurück (vgl. hierzu Art. 107 OR).

Zu beachten ist jedoch, dass die gesetzlichen Möglichkeiten durch allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) eingeschränkt oder gar ausgeschlossen werden können. Es lohnt sich daher, die AGB vor dem Abschluss eines Kaufvertrages genau zu lesen.

Entgegen einer weitverbreiteten Meinung besteht von Gesetzes wegen kein Anspruch auf eine Minderung des Kaufpreises. Nicht selten aber lassen Verkäufer mit sich reden und gewähren ihren Kunden aus Kulanz eine Minderung des Kaufpreises.

Freundlich grüsst

Phil Geld

(20 Minuten)