Wie kann ich mein Studium finanzieren?

Ich würde gern ein Studium beginnen. Das Geld meiner Eltern reicht leider nicht aus, um mein Studium zu finanzieren. Ich könnte zwar neben dem Vollzeitstudium 20 Prozent arbeiten, aber auch dieses Geld würde nicht ausreichen. Was kann ich tun? Kann ich ein Stipendium beantragen?

Liebe Nora

Entgegen einer weitverbreiteten Meinung gibt es keine absolute Altersgrenze, bis zu der die Eltern ihre Kinder finanziell zu unterstützen haben. Gemäss Art. 277 Abs. 1 ZGB dauert die Unterhaltspflicht der Eltern grundsätzlich bis zur Volljährigkeit des Kindes. Hat das Kind bis dahin noch keine angemessene Ausbildung, haben sie, soweit es ihnen zugemutet werden kann, für seinen Unterhalt aufzukommen. Dies gilt, bis eine entsprechende Ausbildung abgeschlossen werden kann (Art. 277 Abs. 2 ZGB ).

Was unter einer «angemessenen Ausbildung» zu verstehen ist, steht nicht im Gesetz. Unbestritten ist, dass die gymnasiale Matura noch keine angemessene Erstausbildung darstellt, da sie nicht dazu befähigt, einen Beruf auszuüben. Tritt das Kind nach der Matura ein Studium an der ETH/Universität an, sind die Eltern grundsätzlich bis zum Masterabschluss verpflichtet, für den Unterhalt des Kindes aufzukommen. Die Eltern sind gegenüber dem volljährigen Kind auch dann zur Unterhaltszahlung verpflichtet, wenn Prüfungen nicht bestanden werden – oder der Studiengang gewechselt wird. Das setzt allerdings voraus, dass das Kind seine Ausbildung gewissenhaft und folglich ernsthaft und zielstrebig verfolgt.

Sind Eltern nicht in der Lage, ihr(e) Kind(er) finanziell zu unterstützen, gibt es die Möglichkeit, kantonale Stipendien zu beantragen. Zuständig dafür sind in der Regel die kantonalen Stipendienstellen am Wohnsitz der Eltern. Da das Stipendienwesen in der Schweiz kantonal geregelt ist, variieren die Kriterien sowie die Höhe der ausbezahlten Stipendienbeträge von Kanton zu Kanton. Auf den entsprechenden kantonalen Websites finden sich Informationen zu den Kriterien für ein Stipendium (Liste kantonaler Stipendienstellen).

Neben den kantonalen Stipendien gibt es auch zahlreiche privatrechtliche Stiftungen und Fonds. So zum Beispiel die Schweizerische Studienstiftung oder die Pestalozzi-Stiftung, die weitere Möglichkeiten zur Studienfinanzierung bieten. Zudem besteht unter Umständen bei der Wohngemeinde oder bei der besuchten Bildungsinstitution direkt die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung zu erhalten.

Tipp: Um einen Stipendienbetrag zu erhalten, sollte man sich möglichst früh darum kümmern. Die Stipendienstellen brauchen meist mehrere Monate für die Bearbeitung eines Gesuchs.

