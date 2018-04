Ist Kündigung während Militärdienst erlaubt?

Lieber Phil Geld

Ich absolviere zurzeit den obligatorischen Militärdienst. Als ich letztes Wochenende nach Hause kam, lag im Briefkasten das Kündigungsschreiben von meinem Chef. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und weiss auch nicht, weshalb mir gekündigt wurde. Was kann ich tun?

Lieber Simon

Im schweizerischen Arbeitsrecht gilt der Grundsatz der Kündigungsfreiheit. Folglich kann das Arbeitsverhältnis von beiden Vertragsparteien jederzeit aus beliebigen Gründen einseitig aufgelöst werden (Art. 335 OR). Die Kündigung muss lediglich den Willen zur Vertragsauflösung klar und unmissverständlich zum Ausdruck bringen. Dein Chef ist folglich nicht verpflichtet, im Kündigungsschreiben Gründe anzugeben.

Liegen allerdings besondere Umstände vor, besteht ein zeitlich begrenzter Kündigungsschutz zugunsten des Arbeitnehmers. Man spricht auch von sogenannten Sperrfristen.

Gemäss Art. 336c Abs. 1 lit. a OR darf der Arbeitgeber – sofern die Probezeit abgelaufen ist – das Arbeitsverhältnis während des obligatorischen Militärdienstes, Zivilschutzes oder Zivildienstes, sowie vier Wochen vorher und nachher, nicht kündigen. Das gilt, sofern dieser Dienst mehr als elf Tage dauert.

Eine während der Sperrfrist ausgesprochene Kündigung ist nichtig. Das heisst, die Kündigung erfolgte zur Unzeit und muss daher nach Ablauf der Sperrfrist erneut ausgesprochen werden, ansonsten besteht das Arbeitsverhältnis fort (Art. 336c Abs. 2 OR).

Hat der Arbeitgeber die Kündigung vor Beginn dieser Sperrfrist ausgesprochen und ist die Kündigungsfrist bis zum Beginn der Sperrfrist noch nicht abgelaufen, steht die Kündigungsfrist während der Sperrfrist still und läuft erst nach deren Ablauf weiter (Art. 336c Abs. 2 OR).

Befindest du dich also nicht mehr in der Probezeit, so ist die erfolgte Kündigung durch deinen Arbeitgeber nichtig. Ich rate dir, das Gespräch mit ihm zu suchen und ihn darauf hinzuweisen, dass seine Kündigung zur Unzeit erfolgte und daher gemäss Art. 336c Abs. 1 lit. a OR nicht gültig ist.

Freundlich grüsst

Phil Geld

