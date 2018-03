Wie viele Nebenjobs darf ich haben?

Lieber Phil Geld

Ich bin zu 80 Prozent angestellt. Da ich gern etwas dazuverdienen würde, möchte ich einen Nebenjob im Rahmen von 40 Prozent suchen. Geht das? Gibt es eine Beschränkung der Art und Anzahl der Nebenjobs?

Lieber Roger

Die Nebenbeschäftigung ist gesetzlich nicht explizit geregelt. Grundsätzlich aber ist der Arbeitnehmende seinem Arbeitgeber gegenüber lediglich für die Dauer der vereinbarten Arbeitszeit zu Dienstleistungen verpflichtet.

Aus der sogenannten Treuepflicht (Art. 321a OR) folgt jedoch, dass sich der Arbeitnehmende so zu verhalten hat, dass er seinem Arbeitgeber nicht schadet. Dies gilt sowohl während der Arbeits- als auch in der Freizeit. Konkret bedeutet das, dass es verboten ist, Nebenbeschäftigungen nachzugehen, die dem Arbeitgeber konkurrieren oder sonst wie gegen seine berechtigten Interessen verstossen. Weiter darf die Nebenbeschäftigung nicht einen solchen Umfang annehmen, dass der Arbeitnehmende dadurch in seiner eigenen Leistungsfähigkeit derart herabgesetzt wird und ausserstande ist, seine Arbeitspflicht gegenüber seinem (Haupt-)Arbeitgeber zu erfüllen.

Solange du also mit deiner Nebenerwerbstätigkeit deinem Arbeitgeber nicht konkurrierst und diese in einem solchen Umfang ausübst, dass deine Leistung am Arbeitsplatz darunter nicht leidet, kann dir deine Nebenerwerbstätigkeit nicht verboten werden. Arbeitnehmende, die sich nicht daran halten und mit der Ausübung ihrer Nebenerwerbstätigkeit gegen die Treuepflicht verstossen, riskieren jedoch dadurch die Kündigung – in gravierenden Fällen möglicherweise sogar fristlos.

Neben dieser Einschränkung sind unter anderem die gesetzlichen Vorschriften bezüglich Arbeits- und Ruhezeiten einzuhalten. Gemäss Art. 9 Abs. 1 ArG beträgt die wöchentliche Höchstarbeitszeit für Arbeitnehmer in industriellen Betrieben sowie für Büropersonal, technische und andere Angestellte, mit Einschluss des Verkaufspersonals in Grossbetrieben des Detailhandels 45 Stunden. Für alle übrigen Arbeitnehmer sind es 50 Stunden. Weiter muss eine tägliche Ruhezeit von mindestens elf aufeinanderfolgenden Stunden eingehalten werden (15a ArG).

Wie viele Nebenjobs angenommen werden dürfen, hängt folglich nicht von der Zahl der Stellenprozente ab. Vielmehr kommt es auf die effektiv geleistete Arbeitszeit an.

