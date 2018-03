Darf ich das Geschäftsauto auch privat nutzen?

Lieber Phil Geld

Ich arbeite neu in einem Malerbetrieb. Von meinem Chef habe ich ein Geschäftsauto zur Verfügung gestellt bekommen. Darf ich dieses Auto auch für private Zwecke nutzen? Ich ziehe kommendes Wochenende um. Das Auto wäre perfekt für den Umzug.

Umfrage Wie stehst du zu privat nutzbaren Geschäftsautos? Ich habe eines, und bin sehr froh darum.

Ich habe keines, finde das aber auch nicht nötig.

Das würde ich sehr begrüssen – dann bräuchte ich kein eigenes Auto mehr.

Deine Frage an Phil Geld

Nutze auch du unseren Ratgeberservice rund ums Geld und Rechtliches: Phil Geld beantwortet Fragen zu den Themen Konsum, Arbeit, Wohnen und Recht. Beispielsweise: «Darf die Firma meinen Computer ausspionieren?» oder «Kann ich mir schon legal ein Tattoo stechen lassen?» Du kannst uns auch über Missstände ins Bild setzen und sagen, was dich besonders ärgert. Sende deine Frage an

dieses Formular (siehe auch Button oben rechts). Die Altersangabe hilft uns, die Tipps noch konkreter auf deine Situation zu beziehen. Interessante Anfragen und die entsprechenden Antworten publizieren wir unter geändertem Vornamen in dieser Rubrik. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann. Nutze auch du unseren Ratgeberservice rund ums Geld und Rechtliches: Phil Geld beantwortet Fragen zu den Themen Konsum, Arbeit, Wohnen und Recht. Beispielsweise: «Darf die Firma meinen Computer ausspionieren?» oder «Kann ich mir schon legal ein Tattoo stechen lassen?» Du kannst uns auch über Missstände ins Bild setzen und sagen, was dich besonders ärgert. Sende deine Frage an phil.geld@20minuten.ch oder verwende(siehe auch Button oben rechts). Die Altersangabe hilft uns, die Tipps noch konkreter auf deine Situation zu beziehen. Interessante Anfragen und die entsprechenden Antworten publizieren wir unter geändertem Vornamen in dieser Rubrik. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann.

Lieber Sandro

Ob du ein vom Betrieb zur Verfügung gestelltes Fahrzeug auch privat, insbesondere für den Umzug nutzen darfst, musst du deinen Arbeitgeber fragen. Viele Arbeitgeber stellen ihren Arbeitnehmenden ein Geschäftsauto zur Verfügung, das sie auch für private Zwecke verwenden können.

Wird dem Arbeitnehmenden ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung gestellt, das er auch für private Zwecke nutzen darf – ein sogenannt gemischt genutztes Fahrzeug –, so muss ihm ein Privatanteil angerechnet werden. Die Berechnung des Privatanteils kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen: nach der effektiven oder der pauschalen Berechnungsmethode.

Bei der effektiven Berechnungsmethode wird der effektive Anteil der Privatnutzung ermittelt. Dieser Nachweis erfolgt am einfachsten mit Hilfe eines Bordbuches, in dem alle privat gefahrenen Kilometer festgehalten werden. Die so ermittelten Privatfahrten sind sodann mit einem entsprechenden Kilometeransatz – in der Regel 70 Rappen pro Kilometer – zu multiplizieren. Ein tieferer Ansatzwert kann nur dann angewendet werden, wenn dies kalkulatorisch nachweisbar ist. Umgekehrt muss ein höherer Ansatzwert verwendet werden, wenn es sich beispielsweise um ein überdurchschnittlich teures Fahrzeug handelt.

Bei der pauschalen Berechnungsmethode wird dem Arbeitnehmenden 0,8 Prozent des Kaufpreises des Geschäftsfahrzeugs (exklusive Mehrwertsteuer) pro Monat, mindestens aber 150 Franken pro Monat als Privatanteil verrechnet. Der so berechnete Privatanteil ist vom Arbeitnehmer als Einkommen zu versteuern und muss daher im Lohnausweis als Naturalleistung unter Ziff. 2.2 des Lohnausweises deklariert werden.



Freundlich grüsst

Phil Geld

E-MAIL: phil.geld@20minuten.ch

(20 Minuten)