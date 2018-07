Muss ich unverschuldete Minusstunden nachholen?

Lieber Phil Geld

Letzte Woche gab es in unserem Betrieb eine technische Störung. Da die ganze Abteilung lahmlag, hat uns unser Chef frühzeitig nach Hause geschickt. Nun will er, dass wir die Stunden nacharbeiten. Ist das erlaubt?

Lieber Sandro

Arbeitnehmende, die von ihrem Arbeitgeber nach Hause geschickt werden, weil der Betrieb stillsteht oder weil zu wenig Arbeit vorhanden ist, müssen diese Zeit weder nacharbeiten noch darf sie der Arbeitgeber vom Lohn abziehen. Das ist ausdrücklich in Art. 324 des Obligationenrechts (OR) festgehalten: Kann die Arbeit infolge Verschuldens des Arbeitsgebers nicht geleistet werden oder kommt er aus anderen Gründen mit der Annahme der Arbeitsleistung in Verzug, bleibt er zur Entrichtung des Lohnes verpflichtet – ohne dass der Arbeitnehmende zur Nachleistung verpflichtet ist. Der Arbeitgeber befindet sich dann im sogenannten Annahmeverzug.

Kann dir folglich dein Arbeitgeber infolge technischer Störungen im Betrieb keine Arbeit zuweisen, darf er dich nach Hause schicken. Er kann dich jedoch nicht verpflichten, zu einem späteren Zeitpunkt die Stunden nachzuarbeiten. Auch ist es ihm nicht erlaubt, den Lohn zu kürzen. Er hat dir den vollen Lohn zu bezahlen. Der Arbeitgeber trägt somit das Betriebsrisiko.

Bei Annahmeverzug des Arbeitgebers ist es wichtig, dass Arbeitnehmende ihre Arbeitsleistung ausdrücklich angeboten haben. Denn sollte es zu einer strittigen Situation vor Gericht kommen, hat der Arbeitnehmende zu beweisen, dass er hätte arbeiten wollen, jedoch aus Gründen, die beim Arbeitgeber liegen, nicht arbeiten konnte.

Ich rate dir, deinen Chef schriftlich, am besten mit einem eingeschrieben Brief, auf Art. 324 OR hinzuweisen. Sollte es erneut zu einer technischen Störung im Betrieb kommen, empfehle ich dir, schriftlich festzuhalten, dass du deine Arbeitskraft angeboten hast.

