Die Wohnung ist nicht bezugsbereit, was nun?

Lieber Phil Geld

Meine Wohnung wurde während der letzten sechs Monate totalsaniert. Vereinbart wurde, dass ich am 1. Februar wieder in mein renoviertes Zuhause einziehen kann. Leider ist dem nicht so, denn die Renovationsarbeiten sind noch längst nicht abgeschlossen. Was kann ich tun?

Umfrage Was würdest du in Leans Fall tun? Sofern es irgendwie geht, würde ich einziehen und dann Geld fordern.

Das wäre für mich nicht hinnehmbar. Ich würde vom Vertrag zurücktreten.

Ich würde mir für die Übergangszeit eine andere Unterkunft suchen und die Rechnung dem Vermieter weiterleiten.

Deine Frage an Phil Geld

Nutze auch du unseren Ratgeberservice rund ums Geld und Rechtliches: Phil Geld beantwortet Fragen zu den Themen Konsum, Arbeit, Wohnen und Recht. Beispielsweise: «Darf die Firma meinen Computer ausspionieren?» oder «Kann ich mir schon legal ein Tattoo stechen lassen?» Du kannst uns auch über Missstände ins Bild setzen und sagen, was dich besonders ärgert. Sende deine Frage an

Nutze auch du unseren Ratgeberservice rund ums Geld und Rechtliches: Phil Geld beantwortet Fragen zu den Themen Konsum, Arbeit, Wohnen und Recht. Beispielsweise: «Darf die Firma meinen Computer ausspionieren?» oder «Kann ich mir schon legal ein Tattoo stechen lassen?» Du kannst uns auch über Missstände ins Bild setzen und sagen, was dich besonders ärgert. Sende deine Frage an phil.geld@20minuten.ch oder verwende dieses Formular (siehe auch Button oben rechts). Die Altersangabe hilft uns, die Tipps noch konkreter auf deine Situation zu beziehen. Interessante Anfragen und die entsprechenden Antworten publizieren wir unter geändertem Vornamen in dieser Rubrik. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann.

Lieber Lean

Gemäss Art. 256 Abs. 1 OR ist der Vermieter verpflichtet, dem Mieter die Mietsache zum vereinbarten Zeitpunkt in einem zum vorausgesetzten Gebrauch tauglichen Zustand zu übergeben.

Ist die Mietwohnung zum vereinbarten Einzugstermin nicht bezugsbereit, weil Renovationsarbeiten noch andauern oder schwerwiegende Mängel vorhanden sind, kommt der Vermieter in Verzug. Dem Mieter stehen dann nach Ansetzen einer kurzen Frist verschiedene Möglichkeiten offen:

Einerseits kann der Mieter vom Mietvertrag zurückzutreten, sollte die Wohnung auch nach verstrichener Frist noch immer nicht bezugsbereit sein. Da Mieter jedoch meist auf das betreffende Mietobjekt angewiesen sind, besteht andererseits die Möglichkeit, am Mietvertrag festzuhalten und auf den schnellstmöglichen Bezug der Wohnung zu beharren.

Bei beiden Möglichkeiten muss der Vermieter dem Mieter den Schaden ersetzen, der durch den unfreiwilligen Nichtbezug der Wohnung entstanden ist. Zu ersetzen sind beispielsweise Kosten für eine provisorische Unterkunft, das Einlagern von Möbeln und sonstige finanzielle Aufwendungen. Ein Schadenersatzanspruch gegenüber dem Vermieter besteht auch dann, wenn Dritte oder der Vormieter für den Nichtbezug der Wohnung verantwortlich sind. Der Vermieter hat dann jedoch die Möglichkeit, auf den Dritten oder den Vormieter zurückzugreifen.

Zu beachten ist aber, lieber Lean, dass du nur dann vom Mietvertrag zurücktreten kannst, wenn das Wohnen in der fraglichen Mietwohnung unmöglich oder unzumutbar ist. Ist das nicht der Fall, weil die Benutzung der Mietsache lediglich beeinträchtigt ist, hast du als Mieter bloss Anspruch auf eine Mietzinsreduktion und allenfalls auf Schadenersatz.

Freundlich grüsst

Phil Geld

E-Mail: phil.geld@20minuten.ch

(20 Minuten)